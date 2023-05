I migliori anni, Alessia Marcuzzi emozionata per il nome di sua figlia: perché si chiama Mia

Alessia Marcuzzi ha scelto il nome di sua figlia ascoltando una canzone

A I migliori anni questa sera Alessia Marcuzzi ha raccontato un po’ della sua vita attraverso le sue canzoni. Tra tutte una la emoziona in modo particolare, è Almeno tu nell’universo di Mia Martini. Un brano che fa venire i brividi a tutti ma Alessia Marcuzzi ha un motivo importante, il nome di sua figlia Mia è un omaggio alla cantante. Ricorda che quando era incinta con Francesco Facchinetti cercavano i nomi più corti perché il cognome è già lungo, quindi Lola, Nina, Eva. Ma un giorno ascoltò il brano di Mia Martini e le vennero i brividi, un’emozione così forte e pensò subito che Mia sarebbe stato il nome giusto per sua figlia. Ancora oggi per Alessia Marcuzzi è emozionante ricordare quel momento e ascoltare Almeno tu nell’universo. Anche la sua Mia conosce la storia del suo nome ed è orgogliosa.

Alessia Marcuzzi da bambina a oggi a I migliori anni

“Ero incinta e mi è capitato di ascoltare questa canzone che secondo me è una delle canzoni più belle della musica italiana. L’ho ascoltata e mi sono messa a piangere e mi sono venuti i brividi e ho detto che mia figlia la dovevo chiamare così e Loredana Bertè questa cosa la sa e ogni volta che mi vede mi abbraccia perché è una cosa che mi lega molto a lei. Anche Mia lo sa e anche se è piccolina o dice sempre ‘io mi chiamo così per Mia Martini’ e canta tutta la canzone, la sa tutta”.

Raccontando delle altre canzoni della sua vita Carlo Conti mostra le foto da bambina di Alessia Marcuzzi, identica a sua figlia oggi. Luis Miguel era il cantante di cui era follemente innamorata quando aveva 15 anni, quando andò a Sanremo con Noi ragazzi di oggi. In una vacanza in Messico ha conosciuto la cugina di Luis Miguel ed è coinvolgente Alessia nei suoi racconti che rivive con le emozioni di una ragazzina. Racconta dei Festivalbar, delle collaborazioni e dell’amicizia importante con Fiorello, dell’incontro con Mariah Carey, altra cantante che ha segnato la sua giovinezza, la sua vita. Nessuno però come Mia Martini, come la sua Mia.