Alessia Marcuzzi e Jody Proietti: le prime foto su Chi

E' Jody Proietti il nuovo fidanzato di Alessia Marcuzzi? Le foto sulla rivista Chi

A quanto pare Alessia Marcuzzi ha di nuovo trovato l’amore o forse, inizia a fare piccoli primi passi verso una nuova vita sentimentale dopo la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi. E se è vero che l’abbiamo vista sulla pista di Boomerissima, ottima ballerina, è altrettanto vero che forse nel suo cuore, c’è spazio per la danza, in tutti i sensi. Il suo nuovo fidanzato sarebbe infatti il ballerino Jody Proietti e dobbiamo dirlo, anche questa volta, fa notizia ahinoi la cosa, perchè il bel ballerino, ha 20 anni in meno rispetto ad Alessia Marcuzzi. Ebbene si, polemiche e critiche per la conduttrice da ieri, da quando erano arrivate le prime indiscrezioni sul nuovo numero della rivista Chi, in attesa poi delle foto, che oggi, sono in edicola sul giornale.

Un nuovo amore per Alessia Marcuzzi? Le foto con Jody Proietti

Sono passati sei mesi dall’annuncio di separazione e per la prima volta la showgirl viene paparazzata dal settimanale “Chi” per le vie di Roma con un uomo al suo fianco. Si tratta del ballerino Jody Proietti, di 20 anni più giovane. Non è bastato il cappuccio nero e la presenza di altri amici per fermare i paparazzi che hanno fotografato Alessia in compagnia di quello che, a detta della rivista Chi, sarebbe il suo fidanzato. Va detto, che non ci sono baci a corredo di queste foto. Per cui solo amici?

Come si vede dalle foto pubblicate questa settimana dalla rivista Chi, nella notte romana ci sono anche la migliore amica della showgirl Ezia Modafferi e un amico comune. I quattro cenano in un ristorante dopo aver assistito al Teatro Brancaccio al musical “Tutti parlano di Jamie” che la conduttrice ha mostrato nelle sue Storie social. Ma non aveva commentato in nessun modo la presenza di Jody e a dire il vero non lo ha fatto neppure ieri, quando sono arrivate sul web le prime anticipazioni relative al servizio che la rivista Chi ha pubblicato in edicola questa settimana.

Ma quali sono le prove di questa relazione? Lo si legge sempre sul nuovo numero della rivista Chi: pare che a fine gennaio la conduttrice tv sia stata intercettata di notte mentre si dirigeva in taxi a casa del ballerino. Nessuna foto, nessun bacio, nessun atteggiamento che potrebbe far pensare a un nuovo amore che sboccia ma forse, queste mosse in giro per Roma, valgono più delle foto. Non solo questo indizio. Nella serata in questione, di cui ci sono le foto di Alessia e Jody, il ballerino sarebbe poi stato avvistato nei pressi del portone di casa della Marcuzzi e sarebbe entrato. Basta?