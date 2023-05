Fabio Fazio fuori dalla Rai: le condizioni imposte per restare non piacciono. L’addio è vicino

Fabio Fazio è un passo dall'addio alla Rai: ecco che cosa sta succedendo

Se Fabio Fazio dovesse realmente lasciare la Rai, l’azienda di Viale Mazzini perderebbe uno dei migliori conduttori su piazza, oltre che uno dei migliori programmi, Che tempo che fa, andati in onda negli ultimi anni. A quanto pare, tutto questo, non interessa a chi sta facendo le valutazioni del caso. Perchè nella Rai che verrà non ci sarebbe spazio per conduttori come Fabio Fazio che nel corso di questi anni ha dato voce a qualcuno di scomodo, dicono. Che tempo che fa ha superato i limiti, a quanto pare, per qualcuno; cosa non è piaciuto a chi si appresa a entrare nel CDA e a prendere le decisioni che contano? Tutta la parte del programma dedicata all’attualità e alla politica. Da alcuni ospiti scomodi ai temi come quello legato all’immigrazione. Da qui, secondo quanto si legge su diverse testate oggi, anche la proposta che Fazio non avrebbe accettato. Restare in onda su Rai 3 con il suo Che tempo che fa ma eliminare tutta la parte in cui si parla di politica e di attualità. Interviste con i vip, con scrittori, con personaggi di un certo calibro si: ma non si deve parlare di cose che contano. E a quanto pare, questa piccola “censura” a Fazio, non sarebbe andata giù, come dargli torto del resto.

Quale futuro per Fabio Fazio?

Per Fabio Fazio si aprirebbero le porte di Discovery il che significherebbe magari, una domenica sera all’insegna del suo Che tempo che fa, magari sul Nove. Non dimentichiamo che Maurizio Crozza, con il suo Fratelli di Crozza, si è ritagliato nel tempo, ottimi ascolti. Il programma di Crozza fa meglio di molti programmi in onda su Rai 3, su Rai 2, su Italia 1 e su Rete 4. Il pubblico non è più quello di un tempo e non costa fatica sintonizzarsi sul Nove invece che su Rai 3.

La Rai potrebbe si perdere uno dei migliori volti dalla rete ma il pubblico potrebbe non perdere Fabio Fazio se alla fine, questo contratto, fosse realmente firmato. Vedremo che cosa succederà e anche come si congederà dal suo pubblico Fabio Fazio, visto che siamo ormai agli sgoccioli di un’altra edizione da record per il programma di Rai 3. Uno dei pochi programmi per i quali, i dati di ascolto eccellenti, non hanno fatto la differenza. Succede quanto a parlare non sono i risultati ma le idee che non piacciono a chi in quel momento è al potere.