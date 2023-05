Uomini e Donne torna lunedì con Uomini e Donne Story: ma le storie di chi?

Da lunedì su Canale 5 Uomini e Donne story: ma che cosa vedremo nel pomeriggio dal 15 maggio?

Vacanze anticipate in questa stagione parecchio complessa per Maria de Filippi che ha vissuto probabilmente l’anno più difficile della sua vita. Uomini e Donne andrà in onda per tutto il mese di maggio è vero, ma come avrete capito, da lunedì 15 maggio ci saranno delle puntate speciali. Sulla Guida Tv Mediaset, le nuove puntate di Uomini e Donne vengono descritte come “Uomini e Donne story” ma sono in tanti a chiedersi il significato di questa “etichetta”. Che significa che vedremo il meglio di quello che è successo in questa stagione di Uomini e Donne oppure che rivivremo alcuni dei momenti più belli di tutte le edizioni del programma, magari ripercorrendo anche le storie d’amore che sono nate nel programma di Canale 5? Chi si sintonizza spesso su La5, ad esempio sa bene, che nel corso di questi anni, sono andate in onda delle puntate imperdibili, davvero cult, di Uomini e Donne. Da quelle dedicate ai troni in cui da un lato c’erano le corteggiatrici 40enni e dall’altre le 20enne, a quelle in cui sono sbocciate le storie più belle viste nel programma. Pensiamo ad Aldo e Alessia, Beatrice Valli e Marco Fantini e perchè no, anche Giulia de Lellis e Andrea Damante. Alcune coppie sono ancora tali, hanno una famiglia, dei figli, altre invece sono scoppiate. E poi la lista è lunghissima: ci sono anche Lorenzo e Claudia, ad esempio, da poco neo genitori o Andrea e Arianna che hanno realizzato il loro grande sogno e vivono insieme in una casa che hanno costruito con le loro forze. E se andiamo indietro nel tempo, di storie d’amore speciali in quello studio, ne sono nate diverse. E poi ci sono anche i momenti pieni di risate con Tina e tutto il cucuzzaro. Le sfilate, le liti…Insomma Uomini e Donne story si, ma le storie di chi?

Uomini e Donne: dal 15 maggio Uomini e Donne story, cosa vedremo?

Potremmo magari vedere anche il viaggio di Federico e Carola, che non è mai stato mostrato; il post scelta di Lavinia e Alessio. E magari scoprire anche come va tra Luca e Alessandra, a pochi giorni dalla scelta. Per il momento non trapela nessun genere di indiscrezione in merito a quello che succederà da lunedì su Canale 5. Non ci resta che restare sintonizzati e tenervi informati con tutte le ultime news sul programma di Canale 5 che ha chiuso questa stagione con una puntata vista da oltre 2,8 milioni di spettatori, un altro risultato pazzesco.

Appuntamento dunque a lunedì 15 maggio con Uomini e Donne story, per capirci qualcosa in più!