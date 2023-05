Mannaia e censura a Uomini e Donne: ultima puntata ripulita, arrivederci a settembre

Si chiude Uomini e Donne con tanti tagli e la censura che incombe: quello che non abbiamo visto

E alla fine, come avevamo immaginato, tutto quello che doveva succedere in questa super attesissima ultima puntata di Uomini e Donne, non è accaduto. La scelta di Nicole ha infatti avuto la meglio. Se per Andrea Daffrè e la sua scelta, sono bastati meno di 10 minuti, Nicole e Carlo hanno invece monopolizzato la puntata. Il 12 maggio su Canale 5 abbiamo persino avuto modo di vedere tutto quello che è successo dopo tra i due. Forse perchè i protagonisti del trono over, hanno dato il peggio di loro ed è stato necessario censurare tutto quello che era successo nello studio di Canale 5? Sembrerebbe proprio di si, visto che si era detto che c’era stata anche una rissa con Elio e Armando protagonisti. A questo punto le interpretazioni da dare sono sempre due: o quello che era stato raccontato da chi era presente nello studio di Canale 5 non è vero ed è stato enfatizzato, oppure la redazione ha deciso di censurare molto di quello che è realmente accaduto nel corso della registrazione.

Cosa ci siamo dunque persi?

Uomini e Donne ultima puntata senza scossoni: censura?

Se la puntata di Uomini e Donne in onda ieri, intrisa di trash aveva fatto il pieno di ascolti, con oltre 3 milioni di spettatori, ci si aspettava lo stesso contenuto super trash anche per l’arrivederci. Visto quelle che erano le anticipazioni almeno. Si era appunto parlato di una rissa tra Elio ed Armando, dell’intervento dei body guard…E si era persino detto che Gemma Galgani, accusata di essere una ubriacona, aveva dato una scarpa in testa a Elio, e invece…Di tutto questo, non abbiamo visto nulla. Va anche detto che avevamo già visto abbastanza ieri, con una puntata davvero contestatissima del programma di Canale 5 e forse chissà, magari qualche taglietto è stato fatto anche dopo l’ultimo appuntamento in onda…

Uomini e Donne torna a settembre

Come avrete capito dunque, la versione di Uomini e Donne con le puntate inedite, torna a settembre mentre per due settimane su Canale 5 andranno in onda delle puntate speciali dedicate alla storia del programma. Vedremo poi lunedì se si tratta di puntate storiche, o del meglio di, questa ultima edizione. Lo scopriremo solo lunedì alle 14,45 su Canale 5.