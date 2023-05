Terra amara e Uomini e Donne prendono il volo: il trash piace, le critiche stanno a 0

Che numeri pazzeschi per Terra amara e Uomini e Donne: boom di ascolti su Canale 5 l'11 maggio 2023

Vi avevamo detto che le critiche non servono, se poi davanti alla tv ci sono 3 milioni di spettatori. E’ successo ieri, con una delle puntate più discusse della storia di Uomini e Donne. E’ successo che Maria de Filippi e il suo programma hanno preso il volo, regalando uno dei migliori pomeriggi della stagione a Canale 5, complici anche gli ascolti da record di Terra amara. Le critiche stanno a zero. Il pubblico può indignarsi, il pubblico può lamentarsi, anche arrivando a puntare il dito contro Maria de Filippi, rea di permettere atti di bullismo e molto altro nella sua trasmissione ( a detta di una buona fetta di spettatori che sui social commentano). Gli stessi spettatori che criticano, sono quelli che restano poi incollati davanti alla tv regalando al programma di Canale 5 uno dei migliori dati di ascolto di questa stagione. E allora, se tanto criticate e poi comunque non cambiate canale, verrebbe da dire, che vi meritate tutto quello che dite di non gradire! Uomini e Donne sta per chiudere quindi alla grande questa stagione e probabilmente anche gli ascolti delle puntate in “replica” con contenuti non inediti in onda da lunedì, continueranno a fare bene, anche perchè Terra amara, è certezza per la rete. La soap turca ieri, ha raggiunto quasi i 3 milioni di spettatori, numeri che davvero Canale 5 non vedeva dai tempi de Il segreto.

Che numeri Uomini e Donne e Terra amara su Canale 5

Su Canale5 Beautiful apre alla grande il pomeriggio della rete con una media di 2.581.000 spettatori con il 20.3% nella giornata dell’11 maggio 2023. Terra Amara vola con 2.904.000 spettatori con il 23.9% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.000.000 spettatori con il 27.9% (finale: 2.272.000 – 24.5%). La striscia quotidiana di Amici ha raccolto 1.905.000 spettatori con il 21.6%. I grandi numeri di Uomini e Donne rendono vincente anche Amici che fa il doppio degli spettatori di Rai 1 con Sei sorelle, ancora sottotono.

Vediamo quindi il confronto con Rai 1.

Debolissimo il pomeriggio di Rai 1 dalle 14 alle 17

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.250.000 – 18.2%), Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 1.540.000 spettatori con il 14.3% (presentazione: 1.652.000 – 13.6%). Sei Sorelle ha raggiunto 959.000 spettatori con il 10.9%. Dopo il TG1 (943.000 – 10.8%). Sei sorelle scende sotto quota 1 milione. Se da un lato è stato giusto ridare al pubblico una serie che era stata troncata la scorsa estate, dall’altra gli ascolti così bassi potrebbero allarmare; non sarebbe stato meglio mandarla in onda in inverno su Rai Premium?