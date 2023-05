La deriva di Uomini e Donne non piace a nessuno e Maria de Filippi finisce sotto accusa: “Colpa sua”

Il pubblico di Uomini e Donne è stanco della deriva che ha preso il programma ma anche dell'atteggiamento di Maria de Filippi che finisce sotto accusa

Sapevamo che la puntata di Uomini e Donne in onda l’11 maggio 2023 avrebbe provocato un certo genere di reazione e così è successo. Sapevamo che da un lato ci sarebbe stato il pubblico più comprensivo e dall’altro, quello stufo di vedere queste sceneggiate in tv. E basta leggere i commenti arrivati sui social in queste ore per scoprire che cosa ne pensano davvero i telespettatori e le telespettatrici del fiume di trash che ha esondato su Canale 5. La puntata di Uomini e Donne di ieri, tra una fetta di pane con ricotta e una minaccia di querela, è finita decisamente sotto accusa da parte del pubblico. Un pubblico che da un lato, condanna con commenti durissimi questo atteggiamento da bulli di periferia che molti protagonisti del trono over di Uomini e Donne hanno; dall’altro però si incolla alal tv e regala ascolti d’oro al programma, che quindi non cambia linea, anzi. Ogni giorno è sempre peggio. Se leggete però i commenti sui social, vi renderete conto di una cosa. Sono molti a far notare che è Maria de Filippi la “colpevole” di tutto questo, perchè lei, se solo volesse dare un freno ai protagonisti del programma, potrebbe farlo. E invece è lì, sui gradini, a godersi il becero spettacolo.

Il pubblico boccia il nuovo volto di Uomini e Donne e accusa Maria

Dicevamo. Sono migliaia i commenti che si possono leggere sui social, tutti commenti contro i protagonisti di Uomini e Donne ma anche contro quello che è stato l’atteggiamento “Come Maria ha permesso un attacco di Gemma Tina e Gianni contro Elio basso livello gli amici di merenda sono diventati qui fa capire che è tutto manovrato chi muove i fili è Maria non dimentichiamolo“. Non fanno sconti i telespettatori e le telespettatrici di Uomini e Donne che proprio, non hanno gradito quanto visto nello studio di Canale 5. E ancora: “Oggi è stata una puntata vergognosa mai visto una cosa simile Maria oggi ha sbagliato moltissimo doveva chiudere il discorso e andare avanti“.

Show a Uomini e Donne tra ricotta e burro

I commenti sono tantissimi e vanno tutti nella medesima direzione.

Maria de Filippi ha sbagliato?

Tra l’altro si sprecano anche i paragoni con il Grande Fratello Vip. Sempre sui social si legge: “Non si può scendere più in basso di così !!!! Gli Autori si dovrebbero vergognare, permettere a personaggi che magari ritengono di essere VIP attaccare in modo pretestuoso una persona che disgraziatamente per loro non solo è un Signore ma tiene testa a tutti nonostante gli attacchi concentrici e pretestuosi !! La trasmissione dovrebbe chiudere ma visto l’ andazzo non dovrebbe né aver aperto ne riaprire !!“. E come detto in precedenza, nessuno riesce a perdonare l’atteggiamento di Maria. C’è tanta delusione: “A malincuore oggi mi sento di dire che m’è caduto un mito, Maria, non ti riconosco più!“. “Oggi tutti hanno superato i limiti della decenza e educazione.. Un brutto esempio.. Tv spazzatura” scrive un’altra spettatrice.

E c’è persino chi lancia un appello: “Io non voglio sapere niente di oggi ho spento la TV.Quell’ oca di Tina strillare solo lei e non lasciava parlare nessuno .Questo non e’ piu’ uomini e donne di anni fa’ che era gradevole da vedere. Ultimamente e’ una trasmissione che ti fa’ solo innervosire. E’ vero che Maria non guarda i nostri commenti ma di tutte le persone della redazione penso che qualcuno li legga e quindi per favore informi Maria del malcontento dei telespettatori in modo che prenda provvedimenti perche’ in questo modo portera’ tante persone a non vederla piu’“.

Oggi l’ultima puntata di Uomini e Donne

Vi ricordiamo che oggi andrà in onda l’ultima puntata inedita di Uomini e Donne con la scelta di Nicole e poi da lunedì invece arriverà “Uomini e Donne story” con il meglio di alcune puntate del programma di Canale 5.