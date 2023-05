U&D, anche Nicole ha già fatto la sua scelta lasciando tutti senza parole

A Uomini e Donne Nicole ha fatto la sua scelta e ha lasciato tutti senza parole: ecco chi è la scelta della bella tronista dagli occhi di ghiaccio

Chi ha scelto Nicole? Siamo in grado di dirvelo grazie alle anticipazioni di Uomini e Donne che arrivano nel pomeriggio del 9 maggio 2023. Come saprete infatti oggi è stata registrata l’ultima puntata del programma di Canale 5 visto che a quanto pare, il programma di Maria de Filippi chiuderà in anticipo rispetto al solito. O meglio, andrà in onda per tutto il mese di maggio ma non sempre con contenuti inediti. E così oggi, dopo la scelta di Luca Daffrè, è stata registrata anche la scelta di Nicole, che ormai da settimane, era “rimasta” con due corteggiatori, in attesa di capire chi era il ragazzo che le faceva davvero battere il cuore. Chi ha scelto dunque Nicole, chi è il ragazzo con il quale ha deciso di lasciare il programma di Canale 5?

La scelta di Nicole a Uomini e Donne: ecco chi è

A differenza di quanto successo con Andrea, che ha fatto in fretta e furia la sua scelta, senza dare neppure spiegazioni alle altre corteggiatrici, Nicole si è presa il suo tempo e ha fatto anche le ultime esterne con i suoi corteggiatori. Come si legge sul blog Isa&Chia, nell’ultima esterna, Andrea ha portato Nicole a casa sua e ha fatto una videochiamata con la sorella. Tra i due c’è stato un avvicinamento ma non un bacio passionale come quelli che si erano scambiati in altre occasioni.

Nicole ha scelto di vedere anche Carlo: lui le ha letto una lettera dove ha ribadito di essere una persona sensibile con un passato un po’ complicato e le ha parlato dei suoi disturbi alimentari. Il corteggiatore le ha anche detto che sta iniziando a provare qualcosa per lei. Nicole lo ha ringraziato e ha spiegato che si rivede molto in Carlo.

I dettagli della scelta di Nicole

Nella puntata della scelta di Nicole, in studio c’è stato anche il suo papà e la tronista ha ballato insieme a lui. Poi è entrato Andrea, la non scelta, perchè, a gran sorpresa, rispetto a quello che tutti pensavano e prevedevano, alla fine Nicole ha deciso di scegliere Carlo. A detta di Gianni, Andrea ha reagito in modo molto freddo e l’opinionista ha anche insinuato che non gli interessasse molto. Nicole invece ha voluto spendere delle parole in sua difesa, dicendo di comprendere la sua reazione.

Successivamente nello studio di Uomini e Donne, è entrato Carlo; a lui Nicole detto di aver bisogno di una persona che Ia protegga e che la aiuti a superare Ie sue fragilità e in lui ha trovato tutto questo. Carlo ha ascoltato visibilmente emozionato le parole di Nicole. E ovviamente poi, le ha detto di si.