A Uomini e Donne la scelta non scelta di Luca Daffrè: ecco le anticipazioni

Uomini e Donne chiude questa settimana e quindi arrivano le scelte: per Luca Daffrè una "non scelta" ecco che cosa è successo

E insomma, le voci che sono circolate in questi giorni sono vere. Tra oggi e domani saranno registrate le ultime puntate della stagione 2022-2023 di Uomini e Donne. L’8 maggio c’è stata la scelta di Luca Daffrè che quindi, teoricamente, dovrebbe andare in onda domani. A meno che non si inizi con il trono over e si annunci la scelta di Luca per la puntata di mercoledì. In realtà, come vi raccontiamo nel titolo di questo articolo, quella di Luca non è stata una vera e propria scelta. Il motivo è parecchio chiaro: il tronista non aveva gli strumenti per arrivare a farla. La scelta canonica con i petali e i momenti più belli e tutto il resto, sarebbe stata parecchio surreale, visto che, Luca fino a due giorni fa, aveva iniziato delle nuove conoscenze. Insomma non proprio il percorso che forse Luca si era aspettato, ma del resto, questa edizione di Uomini e Donne è stata parecchio anomala, per via del lutto di Maria de Filippi. In ogni caso, Luca ha comunque deciso di chiedere a una delle ragazze con cui stava facendo le sue esterne, di provare a conoscersi fuori. E per chi vuole sapere di chi si tratta, ecco le anticipazioni.

Luca Daffrè ha fatto la sua scelta: ecco chi ha scelto

Nella puntata di Uomini e Donne registrata l’8 maggio, Maria de Filippi ha spiegato che Luca ha deciso di fare una scelta diversa. Ha infatti incontrato le due corteggiatrici che non ha voluto scegliere, non in studio ma nei camerini e ha spiegato loro che ha deciso di concludere il suo percorso. La scelta di Luca è ricaduta su Alessandra. Con lei si era trovato bene sin dal primo giorno ed era scattato un feeling sotto gli occhi di tutti. I due si conoscono da circa 3 mesi, anche se ci sono state parecchie pause tra una uscita e l’altra. Avranno comunque modo di incontrarsi fuori e di vedersi per provare a capire se possono essere compatibili e magari iniziare una relazione. Del resto non c’è nessun matrimonio da celebrare ma solo una conoscenza e una frequentazione senza le telecamere che potrebbe andare bene come potrebbe andare anche male, chi lo sa.

Carmen e Alice, come si legge sulle anticipazioni che circolano sui social, non sono proprio entrate nello studio. Alessandra invece è stata chiamata e si è ritrovata a centro studio sulla sedia rossa. Luca quindi le ha detto che vorrebbe conoscerla fuori. Lei ha accettato e si sono baciati. Per ora dunque, lieto fine!

Anche Nicole ha fatto la sua scelta?

Per quanto riguarda Nicole invece, la tronista, dovrebbe fare la scelta canonica che sarà registrata domani per poi andare in onda probabilmente venerdì su Canale 5.