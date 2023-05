Rissa a U&D Maria de Filippi interviene per evitare il peggio. Elio sclera: “Chiamate l’ambulanza”

Esplode il caos nello studio di Uomini e Donne: Elio vuole l'ambulanza, Maria de Filippi costretta a intervenire

E come vi avevamo ampiamente annunciato, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 11 maggio 2023, è successo di tutto. Tina Cipollari si è presentata nello studio di Canale 5 con un bel vassoio di ricotta e burro, in dispetto contro Elio, che ha cercato di mantenere la calma ma che alla fine ha iniziato a urlare prima contro Gianni Sperti, poi contro Gemma Galgani e Tina. La dama torinese, ha preso una fetta di pane e ricotta e ha detto a Maria de Filippi che simbolicamente lo avrebbe gettato in faccia a Elio ma che non lo fa nonostante lui l’abbia offesa in tutti i modi e avrebbe meritato anche di peggio. “Se tu fai una cosa simile io ti denuncio” ha detto Elio, scatenando la reazione di Gianni Sperti che ha invitato il cavaliere ad andare a vivere in tribunale, visto che sa solo parlare di denunce e querele. Gli animi si sono scaldati e alla fine anche Tina Cipollari ha iniziato a urlare contro Elio, o forse in realtà non aveva mai finito di farlo. Lo stesso Elio, diventato paonazzo, ha invitato la Galgani a stare lontano da lui e ha iniziato a offendere Gianni dandogli dello “scemo”. I toni si sono fatti davvero infuocati e Tina si è avvicinata al carrello dove c’erano ricotta e burro e ha fatto intendere che avrebbe voluto tirare qualcosa in faccia a Elio.

Il cavaliere ha iniziato a infervorarsi: “Se lo fa dovete chiamare l’ambulanza” ribadendo che per lui, questa storia della ricotta è una cosa seria e che avrebbe rischiato di sentirsi davvero molto male.

Maria de Filippi costretta a intervenire

Alla fine, per cercare di riportare l’ordine, Maria de Filippi è stata costretta a intervenire, andando a sequestrare il vassoio con tutto il cibo a Tina Cipollari che ha continuato a urlare anche contro la conduttrice. E pensate che, stando alle anticipazioni relative a quello che è successo in questa puntata particolarmente infuocata, sarebbe successo anche altro in studio. Non sappiamo se vedremo qualcosa domani pomeriggio, la censura di Uomini e Donne si sa, colpisce sempre. Non ci resta che attendere.

Intanto tra il pubblico c’è chi fa notare che è inutile prendersela con Gemma e con Tina, perchè se Maria non volesse, in quello studio, non si muoverebbe foglia. Si legge tra i commenti sui social: “Come Maria ha permesso un attacco di Gemma Tina e Gianni contro Elio basso livello gli amici di merenda sono diventati qui fa capire che è tutto manovrato chi muove i fili è Maria non dimentichiamolo“. E infatti si legge sempre tra i commenti sotto alla pagina Fb del programma di Canale 5: “Maria che manipola i burattini poveracci fanno pena, un triste teatrino che non fa più ridere, per fortuna finisce sta pattumiera“.