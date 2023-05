L’alleanza nel segno delle ricotta tra Tina e Gemma a Uomini e Donne: la Galgani gongola, Elio no

Sboccia la sacra alleanza tra Tina Cipollari e Gemma Galgani nelle ultime puntate di Uomini e Donne: una alleanza nel segno della ricotta

Forse qualcuno avrà riso, forse qualcun altro no. Quello che si è visto nella puntata di Uomini e Donne di oggi, si poteva evitare? Magari si, magari no. Come abbiamo già detto, Elio è un uomo abbastanza grande e maturo e quando ha visto che è diventato il bersaglio del branco, avrebbe anche potuto decidere di mettere fine alla sua partecipazione a Uomini e Donne, non continuare sadicamente a prestare il fianco. Non che abbia dovuto subire chissà quali cose, ma la presa in giro sulla ricotta, non è stata un bel vedere. Qualcuno ha riso pensando che Elio fosse allergico alla ricotta, non avendo magari visto la puntata in cui il cavaliere, spiegava quanto è stato male quando era adolescente, perchè gli facevano mangiare ricotta e burro, per tutti i pasti, anche quando questa era andata a male. Lo ha ribadito, ha spiegato di esser stato male, di aver sofferto. Eppure oggi, si è toccato, senza pietà, tra le risate di tutti questo stato. Non solo, abbiamo anche visto nascere una sorta di sacra alleanza, quella tra Gemma Galgani e Tina Cipollari che hanno deciso di chiudere questa stagione di Uomini e donne, da amiche per la pelle. E così, quando Tina è entrata nello studio di Canale 5 con il vassoio pieno di ricotta e burro, la Galgani, non ha esitato un attimo a prendere una bella fetta di pane e ricotta e mangiarla davanti a Elio. Che imbarazzo. Sapete perchè? Perchè Tina in fondo, che piaccia o meno, è pagata per fare quello show, lei si presta, non rendendosi conto di fare agli altri, quello che spesso le è stato fatto a lei, quando però, era la vittima e poi si andava a sfogare, piangendo per la cattiveria di Tina.

A Uomini e Donne un momento tra l’imbarazzante e l’esilarante

A voi quindi la scelta: vi ha fatto ridere? Avete provato imbarazzo?

Una cosa è certa: da lunedì forse a molti, tutto questo mancherà. Uomini e Donne infatti sta per chiudere i battenti. Da lunedì andranno in onda delle puntate dedicate alla storia del programma e alla storia di alcuni dei protagonisti.