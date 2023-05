Fabio Fazio lapidario al Tg3: “Continuo altrove” e parla di protagonisti e narrazioni

Il primo commento di Fabio Fazio al suo addio a Rai 3 arriva dalle anticipazioni date durante il TG3 3 nella sua risposta, c'è tanto

Era ovvio che se ne parlasse ed è successo. Ancora prima della messa in onda della puntata di oggi di Che tempo che fa, Fabio Fazio ha parlato del suo addio a Rai 3. Lo ha fatto dando le anticipazioni della puntata odierna del programma di Rai 3, quando la giornalista lo ha salutato, dicendogli che quella in onda oggi, potrebbe essere una delle ultime volte in cui viene visto in quello studio.

“Fabio sarà una delle tue ultime puntate in Rai a questo punto” ha detto la giornalista di Tg3. Fazio ha quindi risposto: “Si ma il mio lavoro continuerà altrove, non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni io me ne sono reso conto e quindi continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove. E’ quello che ho fatto in questi 40 anni, io posso esprimere solo gratitudine per tutte le persone con cui ho lavorato per tutta la vita in Rai. Conserverò solo un bel ricordo” ha detto Fabio Fazio che non ha poi aggiunto altro, forse in attesa di dire qualcosa nella diretta di Rai 3 che ci aspetta tra pochi minuti .

Che tempo che fa: le ultime puntate per Fabio Fazio e Littizzetto

Di solito si aspetta che i programmi finiscano, per dare delle anticipazioni sulla prossima stagione. Per questo oggi, il comunicato di Discovery, è arrivato come un fulmine, anche se, tutti sapevano da settimane, che Fazio fosse in trattativa con il Nove per cambiare canale. Ma si pensava che questa ufficialità sarebbe arrivata solo alla fine di Che tempo che fa. E invece la notizia è arrivata a poche ore dalla nuova puntata del programma di Rai 3.

Che tempo che fa: si inizia senza nessun cenno all’addio di Fazio

Se al Tg3, rispondendo alle domande della giornalista, Fabio Fazio si era sbilanciato, parlando di quella che è a tutti gli effetti, la notizia del giorno, non lo ha fatto nello studio di Che tempo che fa. E’ stato invece accolto da un caloroso applauso del pubblico, ha ringraziato ma ha detto: “cerchiamo di andare avanti”. E si va avanti facendo il programma, magari poi toccherà a Luciana Littizzetto con la sua verve, dire qualcosa.