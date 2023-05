Fazio saluta a distanza Baglioni e Mara Venier lo ringrazia: collegamento in diretta “saltato”

Salta il saluto di Fabio Fazio per Claudio Baglioni in diretta a Domenica IN

Collegamento saltato o collegamento censurato dall’alto? Oppure solo una questione di opportunità? Difficile a dirsi fatto sta che oggi, nel corso della puntata di Domenica IN che si è aperta con una lunga intervista a Claudio Baglioni per festeggiare il suo compleanno ma anche la sua lunghissima e fortunata carriera, è saltato il collegamento previsto con Fabio Fazio. Il conduttore di Che tempo che fa avrebbe dovuto salutare in diretta Claudio Baglioni, con il quale ha un grande rapporto di stima e amicizia e con il quale ha anche lavorato a un programma di grande successo per la Rai, Anima Mia. Mara Venier ha quindi spiegato che ieri sera, ha fatto avere a Fazio il filmato che poi oggi è stato mandato in onda per celebrare il successo di Baglioni anche in tv, e lui ne è stato felice. La conduttrice di Domenica IN ha poi spiegato che Fazio non ha potuto collegarsi con Baglioni. Immaginiamo che il motivo sia legato alla notizia resa nota intorno alle 14, ossia all’addio di Fazio e Littizzetto a Rai 3 e il passaggio a Discovery. In ogni caso Che tempo che fa stasera andrà in onda, per cui una telefonata, ci sarebbe potuta anche stare e invece…Mara ha quindi portato i saluti di Fabio Fazio a Baglioni, dicendo anche che il conduttore di Rai 3 ha molto apprezzato questo maggio fatto nel programma di Rai 1.

Baglioni ricorda con piacere Anima Mia

Claudio Baglioni ricorda con bellissime parole il programma fatto con Fabio Fazio, felice di aver accettato di fare televisione. Soprattutto per quello che è successo nelle prove di Anima Mia, che è stato tutto divertentissimo. Nessun commento invece sul mancato saluto in diretta di Fabio Fazio ma un grazie da parte della conduttrice .

L’addio di Fabio Fazio alla Rai