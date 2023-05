Tullio Solenghi saluta Fazio: Rai in pieno tafazzismo. “Verrò dove andrai”

Tullio Solenghi dalla parte di Fabio Fazio

Iniziano ad arrivare gli attestati di stima verso Fabio Fazio, ancora prima che il conduttore si congeda da Rai 3 e da Che tempo che fa. Non un addio alla tv, questo è bene precisarlo e lo ha ricordato anche Tullio Solenghi nel suo post dedicato proprio al conduttore di Rai 3. Fabio Fazio lascia dopo 40 anni l’azienda di Viale Mazzini ma inizierà un nuovo ciclo, un lavoro che di certo lo consacrerà nuovamente tra i numeri 1 del mondo della tv e dell’informazione. Fabio Fazio andrà sul Nove dove avrà degli impegni come conduttore ma anche molto altro, curerà infatti per Discovery, diversi progetti editoriali, come anticipato da Tvblog.

Tullio Solenghi, dopo la puntata di Che tempo che fa in onda ieri, 14 maggio su Rai 3, ha voluto comunque esprimere sui social il suo pensiero, dimostrando affetto e stima a Fazio, che ha rivoluto lui e Massimo Lopez in tv.

Le parole di Tullio Solenghi per Fabio Fazio

Con questo tweet, Tullio Solenghi ha mostrato la sua solidarietà a Fabio Fazio. Ha scritto pochi minuti fa sui social: “All’uomo di televisione esprimo la mia solidarietà, la Rai che fa a meno di uno dei suoi cavalli di razza dimostra di essere in pieno tafazzismo, a prescindere da qualsiasi valutazione politica. All’amico voglio dire che nulla cambia, verrò a trovarti ovunque tu vada“.

E immaginiamo che Tullio Solenghi non sarà il solo ad andare da Fazio, spostandosi solo di qualche passo. Insieme al conduttore lo ricordiamo, ci sarà anche Luciana Littizzetto, che lascia la Rai insieme a Fazio pronta per questa nuova avventura targata Discovery. E nessuno degli ospiti del conduttore di Che tempo che fa di certo, avrà un dispiacere nell’approdare altrove. Quello che adesso invece tutti ci chiediamo è come la Rai colmerà il vuoto lasciato da Fazio e dal suo Che tempo che fa. Un programma nel quale, solo nell’ultima edizione, c’erano stati ospiti personaggi del calibro di Papa Francesco e Obama, solo per fare due nomi.

Il commento di Selvaggia Lucarelli che divide