Uomini e Donne story riparte da Gemma: pubblico deluso, malcontento social

Uomini e Donne story riparte da Gemma Galgani ma il pubblico ci resta male

Ci si aspettava ben altro. Il pubblico di Uomini e Donne avrebbe voluto vedere qualcosa di diverso e invece, nella prima puntata di Uomini e Donne Story, in onda il 15 maggio 2023, ecco che rivediamo Gemma Galgani. La decisione della redazione è quindi questa: mandare in onda alcuni momenti della stagione 2022-2023. I fan del programma avevano pensato che forse, il termine “story” avrebbe indicato qualcosa di diverso, che magari ci sarebbe stato spazio per rivedere le storie di alcune delle coppie nate proprio nello studio di Uomini e Donne. E invece…E invece ecco Gemma Galgani, il buon giorno si vede dal mattino.

La decisione di riprendere Uomini e Donne, proprio con Gemma Galgani, proprio non è piaciuta al pubblico di Canale 5 che si sta facendo sentire sui social, con un lieve mormorio. Un po’ di malcontento ovviamente c’è. Ma per capire se poi si trasformerà anche nella decisione di cambiare canale, dovremo aspettare domani, quando arriveranno i dati di ascolto.

Uomini e Donne Story: si riparte con Gemma Galgani

Se proprio dovevano essere dedicate a Gemma Galgani, le puntate di Uomini e Donne in onda in questo mese di maggio, avrebbero dovuto raccontare altro: “Perché noi un uomini e donne story, da quando Gemma ha messo piede per la prima volta in quello studio ad oggi, ce lo meritavamo” ha scritto uno spettatore…”Certo che fare Uomini e Donne story e piazzarci Gemma a Settembre 22…” ha detto un altro spettatore. Ma c’è anche chi fa notare che è parecchio godurioso rivedere il primo due di picche della stagione che Gemma Galgani si è presa, con l’augurio di vedere anche quelli del passato. Perchè per molti, non è detto che questo inizio possa precludere di rivedere anche puntate più “stagionate”. “Io delusa perché mi aspettavo le puntate vecchie ma contenta perché comunque le 14.45 hanno ancora un senso” ha scritto su Twitter un’altra spettatrice.

E poi c’è giù chi ha la sensazione che Ida Platano e le sue sfuriate, saranno presto di nuovo protagonisti: “Oddio questo STORY è riferito solo alla stagione appena conclusa, manco alle migliori storie di sempre. Cioè potevamo rivedere George e Gems. QUINDI RISENTIREMO IDA CHE PALL*”. Vedremo…