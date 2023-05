Claudio Cecchetto, i silenzi del padre per proteggerlo dalle delusioni

A Oggi è un altro giorno Claudio Cecchetto racconta del padre, della madre, di sua moglie

A Oggi è un altro giorno è Claudio Cecchetto oggi 16 maggio 2023 il protagonista, l’ospite allo specchio di Serena Bortone. Il padre aveva paura che la sua scelta lavorativa non fosse quella giusta, nonostante i successi non gli ha mai detto fino in fondo quanto lo ammirasse. Solo al secondo Sanremo il papà di Claudio Cecchetto lo chiamò per dirgli che era stato proprio bravo, cosa che non aveva fatto con il primo festival, non voleva che si illudesse. Era fiero ma non lo diceva troppo, la mamma gli ha poi raccontato che il papà aveva la cassetta del secondo Sanremo e che ogni due giorni lo riguardava tutto. L’ha saputo dopo tanti anni e ovviamente per Claudio Cecchetto era importante la considerazione paterna. Lo capiva che suo padre guardava da lontano il suo lavoro, voleva difenderlo, aveva paura, poi ha ammesso che poteva essere il suo lavoro. Era un tassista il papà e aveva la sua foto in macchina, gli piaceva quando i clienti gli dicevano che era bravo, che lo conoscevano ma li lasciava parlare di lui, non svelava che era suo figlio.

Claudio Cecchetto a Oggi è un altro giorno

Con i primi soldi ha comprato al padre il primo taxi e il papà era orgoglioso. “Alla fine devo dire che quando hai un padre un po’ severo da giovane è giusto ma poi si è dimostrato dal cuore d’oro”.

C’è un videomessaggio di sua moglie che allo specchio dice a Claudio che sono le Cecchettate, le genialate di suo marito, su cui vorrebbe avere sempre l’anteprima delle sue idee. “Non c’è niente di più di seducente del talento e il talento non invecchia mai”, è questa la dichiarazione d’amore di sua moglie.

La proposta di matrimonio in una busta verde di quelle con la multa che arrivano dal Comune, lei è impallidita e l’ha lasciata sul tavolo per qualche ora, poi l’ha aperta e ha visto che era la proposta di matrimonio di Claudio, così è arrivata un’esplosione di felicità.

“Io quando ho visto lei ho deciso che doveva essere mia moglie perché era molto carina. Tra noi non mancano le discussioni ma sono sempre costruttive, lei difende troppo i nostri figli”. Ed eccoli i figli con un loro messaggio in cui lo ringraziano: “Grazie per averci insegnato ad essere Cecchetto”.

Gli avevano detto che non poteva avere figli perché doveva fare un’operazione ma non ne aveva voglia, poi ha incontrato sua moglie e ha deciso di fare l’intervento e l’ha fatto convinto, aveva voglia di avere una famiglia con la donna di cui si era innamorato ed ha fatto la scelta più bella.