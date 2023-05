Fabio Fazio chi prende il suo posto su Rai 3? Spuntano nomi illustri: le ipotesi

Chi prenderà il posto di Fabio Fazio a Che tempo che fa? Inizia il toto nomi

Non sarà facile per i dirigenti Rai trovare un conduttore degno di prendere in mano l’eredità di Fabio Fazio che alla domenica sera, faceva incollare allo schermo, una media di 2,5 milioni di spettatori. Che tempo che fa da anni è stato il programma di punta della rete ( tra un trasloco su rai 2 e un altro su Rai 1). Bisogna trovare un nome forte, un grande professionista e questo lo sanno davvero tutti. E’ il Corriere della sera a lanciare oggi i primi nomi. Chi prenderà il posto di Fabio Fazio? A quanto pare le idee non mancano e neppure i nomi sul tavolo.

Mentre Fabio Fazio si prepara quindi a salutare il pubblico di Rai 3, andranno in onda ancora 2 puntate di Che tempo che fa in questa stagione televisiva, in Rai si lavora per capire cosa succederà nella prossima stagione. Per Rai 3 ci sono le prime conferme: torneranno in onda Chi l’ha visto ( che probabilmente non traslocherà come era stato annunciato). E ci sarà di nuovo anche Carta Bianca che, secondo le indiscrezioni del Messaggero, dovrebbe andare però in onda di giovedì.

E al posto di Che tempo che fa invece, alla domenica sera, che cosa succederà?

Chi prende il posto di Fabio Fazio?

Prima di fare i nomi di chi potrebbe prendere il posto di Fabio, bisognerebbe anche ricordare che il conduttore ha sempre lavorato con un’ottima squadra che gli ha permesso di avere ospiti di calibro internazionale, che non sono mai andati altrove. Una rete di contatti che difficilmente, la persona che arriverà su Rai 3 al suo posto, potrà avere. E questa, permetteteci di dirlo, è una certezza.

Il toto nomi

Tra i primi nomi, c’è quello di Paolo Bonolis. E qui nulla da dire sulla professionalità. Per ascolti, potrebbe essere realmente il solo a poter fare gli stessi numeri di Fabio Fazio. Ma sarebbe davvero pronto a lasciare Canale 5? Tra l’altro si potrebbe un problema di non poco conto. A settembre andranno in onda le puntate di Ciao Darwin registrate in queste settimane. Bonolis quindi sarebbe in onda sia su Canale 5 che su Rai 3? E poi, se il problema della Rai, era legato anche allo stipendio di Fazio, c’è davvero qualcuno che pensa che Bonolis possa chiedere di meno?

Un programma di informazione al posto di Che tempo che fa?

E visto che appunto, l’idea è quella di risparmiare, almeno per la prossima stagione, si punterebbe su un programma di informazione che potrebbe essere condotto da un giornalista, come Massimo Giletti o Nicola Porro. Per il primo però, si attende anche di capire che cosa succederà dopo l’inchiesta aperta dalla procura di Firenze. Si potrebbe quindi pensare anche a una decisione da prendere con maggiore calma, magari per un programma in onda solo nella seconda parte della stagione. In ogni caso Che tempo che ha è sempre partito nel mese di ottobre per cui in Rai forse, hanno un altro paio di settimane per le valutazioni, per le scelte e per le proposte da mettere sul tavolo. Non sarà semplice.