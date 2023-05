Antonella Clerici e il made in Italy: “leggete le etichette, attenzione ai prodotti contraffatti”

Antonella Clerici mette tutti in guardia sul pericolo dei prodotti contraffatti, che non sono davvero made in Italy

Antonella Clerici apre la puntata del 19 maggio 2023 con una raccomandazione, anche questa volta la conduttrice richiama l’attenzione su un argomento molto importante: il cibo made in Italy che in realtà è contraffatto, non è prodotto in Italia, non è il prodotto che crediamo. Siamo davvero sicuri che quando acquistiamo un prodotto made in Italy, del cibo made in Italy, questo sia davvero prodotto in Italia? Antonella Clerici come sempre trova le parole giuste, bastano poche frasi e il suo bosco, la sua cucina in tv, diventa il luogo perfetto per dare le giuste nozioni, per aiutare i consumatori ma anche chi produce e lavora in modo onesto. Il problema arriva ovviamente dall’estero e i punti vendita sono talmente tanti che noi tutti dovremmo avere la buona abitudine di leggere le etichette, controllare, fare attenzione. Chissà quante volte ci sarà capitato di comprare e mangiare qualcosa certi del made in Italy salvo poi scoprire che il sapore o altro non era quello che ci aspettavamo.

Antonella Clerici: quali sono i prodotti più contraffatti

“Volevo dirvi una cosa, diciamocelo pure che come si mangia in Italia non si mangia da nessuna parte e lo sanno bene anche all’estero – Antonella Clerici richiama l’attenzione con una battuta ma la questione è seria – Infatti, i nostri prodotti spesso sono contraffatti, nel senso che sono Made in Italy pur non essendo fatti in Italia e non è un buon affare probabilmente per gli altri ma certamente non lo è per i nostri produttori. Quindi, fate attenzione perché i prodotti più contraffatti sono proprio i formaggi, gli insaccati, il vino e quindi leggete attentamente le etichette perché in questo modo sappiamo che cosa compriamo”.

Formaggi, insaccati, vino sono da sempre i prodotti più contraffatti e sono anche tra i prodotti che gli italiani consumano in grande quantità. La lista è lunga ma occorre fare attenzione, è indispensabile anche per la nostra salute leggere le etichette e avere la certezza che se vogliamo acquistare un ottimo prodotto italiano lo stiamo facendo.