Mattia e Raimondo scacciano via tensioni, attriti e dicerie: dopo le scuse, l’abbraccio più bello

Nella puntata speciale di Verissimo dedicata ad Amici 22 prima l'abbraccio tra Mattia Zenzola e Raimondo Todaro, poi le scuse

Per molto tempo i fan di Mattia Zenzola hanno pensato che Raimondo Todaro non stesse lavorando nel modo giusto con il ballerino di Amici 22. Non sono mancati in questi mesi i commenti negativi contro il maestro di latino. E ci sono stati momenti durante i quali, anche Mattia aveva perso un po’ la bussola, non riuscendo a comprendere quale fosse la giusta direzione.

Momenti i cui il maestro Todaro è stato anche molto severo con Mattia ( e per questo anche criticatissimo da tutti i fan del ballerino pugliese che sono tantissimi). Ci sono stati attriti, tensioni, problemi ma mai Mattia, come ha più volte detto anche nelle confidenze fatte ai suoi compagni, ha pensato che Raimondo non facesse tutto per il suo bene. E alla fine, sembra proprio che il percorso fatto dal ballerino, con la guida del suo maestro, sia stato quello giusto.

Mattia ha fatto disperare un po’ tutti, come ricordava anche Umberto nel post in cui si è congratulato con Zenzola per la bella vittoria ad Amici 22, ma alla fine ce l’ha fatta, ha alzato quella coppa al cielo e Raimondo, come ha detto a Verissimo ieri, non può che essere felicissimo per quanto accaduto.

Il dolce abbraccio di Mattia Zenzola e Raimondo a Verissimo

Nella puntata speciale di Verissimo, dedicata ad Amici 22 ieri, Raimondo e Mattia si sono incontrati di nuovo dopo la vittoria del ballerino. E nel loro abbraccio, c’è tutto il bene che si sono voluti in questi due anni di lavoro insieme. “Ho sognato di arrivare in un programma simile e portare il latino dove merita e far vincere un latinista. Il latino non è mai emerso come secondo me meritava, il nostro obiettivo era quello di far vincere un latinista. E con Mattia questo è stato possibile” ha detto Raimondo Todaro felicissimo che in un programma importante come Amici abbia trionfato la sua disciplina.

“Io sono stato malissimo durante la finale ma non solo non dormivo la notte, ero davvero molto ansioso. Quando facevo le gare io non mi importava così come ora . Io su di lui avevo questo desiderio, se lo meritava e sapevo che ce la poteva fare. Però posso dire che è stato più bello vincere da prof che da ballerino, si mille volte più bello, anche se soffri perchè quando balli ti sfoghi, dietro la cattedra invece…” ha detto Raimondo. Ma quando ha alzato la coppa…

Il dolce abbraccio tra Mattia e Raimondo a Verissimo-Ultime Notizie Flash

Le parole di Mattia Zenzola per il suo maestro

Lui è stato il mio pilastro, è il mio maestro e mi ha sempre seguito e preso per mano. Mi ha sempre spronato, mi ha sempre sgridato però sono quelle cose che si vedeva che lo faceva perchè era esigente perchè mi stava insegnando qualcosa: lo faceva per il mio bene e io l’ho captato. È stato il mio fratello maggiore, mi ha insegnato tanto e le sue lezioni mi sono servite. Lui è un professionista, è un pozzo di sapienza, sa tanto. Lavorare con lui in sala è bellissimo, lo fa con piacere e non perché deve. Non lo ha mai fatto perchè doveva.

Parole davvero molto belle quelle di Mattia per il suo maestro.

Mattia e Raimondo a Verissimo-Ultime Notizie Flash

Nella sua intervista a Verissimo, Raimondo ha spiegato che solo chi ha studiato latino può capire tecnicamente quando Mattia Zenzola sia un numero 1 un talento straordinario.

Raimondo Todaro ha chiesto scusa a Mattia Zenzola

Raimondo ha spiegato che fino a pochi mesi fa, Mattia non avrebbe fatto questo genere di intervista con Silvia, perchè non era pronto. Ma oggi è un ballerino diverso e anche un ragazzo diverso.

Abbiamo lavorato sula sua testa, sul farlo crescere perchè non era pronto, io gli ho chiesto scusa prima della finale, per averlo sgridato tante volte, era la cosa che secondo la mia testa era giusto farlo perchè era giusto per alzare quella coppa e quindi si gli ho chiesto scusa per averlo sgridato ma lo sgriderei di nuovo per raggiungere questo obiettivo.

Mattia ha risposto dicendo al suo maestro che non c’è nulla di cui scusarsi. “Scusa di nulla. Non sei stato solo un insegnante di danza ma di vita per me” queste le parole con cui Mattia Zenzola ha salutato il suo maestro.