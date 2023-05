Umberto “perdona” Mattia e gli dedica un post. Zenzola: “Mi hai fatto piangere”

Dopo gli scontri e le liti, è arrivato il messaggio di Umberto Gaudino per Mattia Zenzola il vincitore di Amici 22

A poche ore dal trionfo di Mattia Zenzola nell’edizione 22 di Amici, arrivano delle bellissime parole dai social. Sono le parole di Umberto Gaudino che ha avuto il difficile compito di seguire in tutto il suo percorso Mattia, in questa edizione di Amici ma anche lo scorso anno, quando poi Zenzola fu costretto a lasciare. Chi ha seguito Amici 22 e non si è perso un day time, sa bene che per Umberto non è stato facile e che spesso, ci sono stati dei contrasti per via del carattere di Mattia, a tratti immaturo.

Il ballerino di latino però, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare un numero 1 e Umberto, ha deciso di ringraziarlo per quello che è successo in questi mesi. “Sono passati tre giorni dalla tua vittoria e ci tengo a dirti un po’ di cose. Sei un ragazzo speciale dentro e fuori” ha scritto Umberto sui social, sancendo in modo definitivo la pace con Mattia! Una sorta di perdono che di certo era arrivato anche in privato ma è bello che anche pubblicamente, Umberto abbia deciso di esporsi con queste parole.

Il dolce messaggio di Umberto per Mattia Zenzola

“Dal primo giorno ho rivisto un po’ di me in te e forse per questo perdevo le staffe. Mi hai messo alla prova come poche persone nella mia vita…sembrava di scontrarmi con me stesso ma quello che le persone non sanno è che ci siamo sempre capiti con uno sguardo ” ha scritto Umberto nel suo post dedicato a Mattia Zenzola; ed effettivamente molte delle cose che arrivano a casa, sono quelle che gli autori decidono di mostrare, tante altre, restano nascoste in questi rapporti straordinari che nascono poi nella scuola di Amici.

“Sono stati due anni intensi e spesso difficili ma ne è valsa la pena. HAI VINTO e lo hai fatto con il tuo talento e le tue forze. Noi ti abbiamo accompagnato in questo percorso e sono felice di averlo fatto perché la soddisfazione è immensa” ha continuano Umberto nel suo post per Mattia.



E ancora: “Quella coppa per noi latinisti significa tanto e tu sei riuscito a tirarla su. L’unico consiglio che ti do, è di continuare a lavorare sodo senza tregua perché hai una carriera che ti aspetta a prescindere dalle scelte che farai. TVB rompiscatole del mio cuore e non dimenticarti di ricordare a te stesso quanto vali, perché sei più forte di quello che pensi”. Poi un ringraziamento anche a Benedetta che è stata al fianco di Mattia soprattutto nella fase finale del programma, il premio è un po’ anche il suo.

Sotto il post di Umberto è arrivato anche il commento di Mattia Zenzola che ha risposto: “sei riuscito a farmi piangere… grazie per esserti preso cura di me professionalmente e umanamente“.