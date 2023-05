Domenica pomeriggio vola il Giro di Italia: gli ascolti del 21 maggio 2023

Gli ascolti della domenica premiano Rai 2 con il Giro di Italia che vola e fa grandi numeri: ecco gli ascolti del 21 maggio 2023

Che domenica da incorniciare per Rai 2 grazie al giro di Italia. Volano gli ascolti il 21 maggio 2023 con il giro che supera il muro dei 2 milioni di spettatori per la parte finale dedicata all’arrivo dei ciclisti con tappa a Bergamo. Numeri che si vedono molto poco su Rai 2 soprattutto se nella stessa giornata rai 1 fa una ottima media grazie a Domenica In e Verissimo fa altrettanto bene su Canale 5.

Gli ascolti di Domenica In: molto bene nella prima parte Mara Venier

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.259.000, 16,66%, nella prima parte 2.508.000, 19,07%, nella seconda 2.123.000, 17,35% e nella terza 1.679.000, 14,25%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.588.000, 14,49%. Come sempre una prima parte molto buona quella di Domenica IN anche se Mara Venier di certo avrebbe preferito avere più spazio per musica e spettacolo, invece che dover tornare all’attualità. Perchè quando c’è il tavolo di mezzo, vuol dire che ci sono pessime notizie da dare, vuol dire che il nostro paese vive un momento difficile, come sta succedendo appunto in questi giorni, dopo l’alluvione dell’Emilia Romagna.

Vola Rai 2: che ascolti il Giro

Su Rai 2 Giro d’Italia ha ottenuto 1.716.000, 13,61%; nel dettaglio Giro in Diretta 1.486.000, 11,40%; Giro all’Arrivo 2.121.000, 17,82%; Processo alla Tappa 969.000, 8,82%.

Canale 5 benissimo con soap e Verissimo

Su Canale 5 L’arca di Noè 2.724.000, 19,03%, Beautiful 2.462.000 telespettatori, share 18,22%, Terra Amara 2.397.000, 18,88%, Verissimo – Le storie ha registrato nella prima parte 2.064.000, 17,95% e nella seconda 1.943.000, 17,77%.

Le altre reti

Ed ecco tutti i dati di ascolto delle altre reti

Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 1.062.000, 8,23%, e nel segmento Il mondo che verrà 713.000, 5,75%; quindi Rebus 554.000, 4,70%; Kilimangiaro Collection 762.000, 6,91%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 482.000 telespettatori, 3,54%, Due uomini e mezzo 182.000, 1,44%; Person of interest 283.000, 2,57%; Finale BNL – Internazionali di Roma (17.33 – 19.25) 396.000, 3,46%. Su Rete 4 Tg4 – Il diario della domenica 221.000, 1,85%; Colombo ha registrato .000 telespettatori, % di share, mentre Lucky Luke un netto di 295.000, 2,67%. Su La7 Atlantide – Sacrificate Cassino! ottiene 166.000 telespettatori, share 1,29%; il film Il treno 266.000, 2,24%.

Insomma una domenica da incorniciare per Rai 2 che si potrà godere ancora altri giorni di ascolti da record grazie al Giro di Italia che questa settimana, saluterà tutti gli appassionati di ciclismo.