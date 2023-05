Antonella Clerici ha una costola incrinata. Brutto incidente per la conduttrice

Antonella Clerici non riesce a nascondere il dolore ma anche la preoccupazione per la costola incrinata e l'incidente

Antonella Clerici ha una costola incrinata, una brutta caduta, ha avuto un incidente ma già ieri sembrava non essere in gran forma nella puntata del lunedì. Oggi la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno è molto dolorante, cammina lentamente e spiega subito che ha un problema. Antonella Clerici è caduta durante la sua ultima breve vacanza del fine settimana? Dopo i primi saluti nel suo bosco di Rai 1 la conduttrice fa una smorfia di dolore nell’aprire la ghianda con dentro il primo indizio del gioco. “Ho una costola incrinata, non mi faccio mai mancare niente” ma solo ad Angela Frenda racconta qualcosa in più.

Perché Antonella Clerici ha una costola incrinata?

Una costola o più costole incrinate? La Clerici parla prima al singolare ma quando arriva Angela Frenda e mostra la sua fatica sia nel camminare che nel restare seduta parla al plurale, parla di costole incrinate. In ogni caso il dolore c’è e si vede, Antonella Clerici si tocca la parte dolorante e ogni volta che resta in piedi si appoggia al bancone della cucina. E’ caduta? Lo rivela Angela Frenda.

Antonella Clerici e la macumba

Quante volte quando non è un buon periodo e ci accade una cosa dietro l’altra pensiamo agli influssi negativi. Ognuno poi cerca la soluzione e Antonella Clerici parla di macumba, davvero stanca che le capiti di tutto. Arriva nel bosco Angela Frenda, è il momento di sedersi e già nel raggiungere la postazione la conduttrice fa fatica, chiede scusa se cammina lentamente ma le fa male il torace.

Antonella Clerici dolorante per la costola incrinata

Anche Angela Frenda è caduta

E’ Angela Frenda che lascia intuire che la padrona di casa si sia incrinata la costola o le costole con una brutta caduta. Racconta che è capitato anche a lei, per entrambe non è un gran periodo ma la direttrice di Cook ha una spiegazione a questi incidenti. La colpa è della fretta, la Frenda non sbaglia, spesso pensando a tante cose, con tanti impegni a cui correre dietro la distrazione gioca brutti scherzi ed ecco che capitano incidenti come quello successo ad Antonella Clerici.

Antonella desidera qualcuno che scacci via il suo periodo negativo, confida che non è possibile che ultimamente succeda sempre qualcosa. Aggiunge che si tratte sempre di cavolate per fortuna ma che è un continuo di problemini da risolvere che le tolgono serenità. Di certo oggi avrebbe preferito restare a casa distesa sul letto a riposare.

Antonella Clerici racconta il periodo negativo

Proprio durante la breve vacanza del fine settimana la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno sui social aveva postato una foto sospetta. Era in albergo, distesa sul letto, uno scatto dall’altro, lei immobile ma sveglia e ironicamente diceva che non era morta. Era appena caduta ma non voleva dirlo? Al suo pubblico però non riesce a mentire e chissà che tra una domanda e l’altra dei suoi cuochi non racconti anche del suo incidente.