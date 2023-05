Dopo Belen anche Emma cade alle Iene: “L’importante è rialzarsi”

La caduta di Emma Marrone in diretta a Le Iene per l'ultima puntata: la maledizione colpisce ancora, prima Belen adesso lei

E’ iniziata alla grande la puntata de Le Iene del 23 maggio 2023. Era bastata una foto sui social per infiammare il pubblico, la foto di Belen Rodriguez ed Emma Marrone insieme. E infatti eccole, ad aprire la puntata de Le Iene, l’ultima di questa stagione televisiva. Emma ha cantato la sua canzone Ti sblocco un ricordo, con la benedizione di Belen, con la quale finalmente, dopo anni, ha fatto pace, sancita appunto dalla partecipazione alla puntata di oggi de Le Iene. Qualcosa però è andato storto. Emma ha si infiammato lo studio di Italia 1 ma ha anche regalato un paio di momento da non dimenticare.

Sono già virali sui social? Probabile visto che Emma è caduta per ben due volte in diretta mentre stava cantando la sua canzone. Complice forse l’altezza vertiginosa dei tacchi che la cantante salentina ha deciso di indossare questa sera per la sua esibizione de Le Iene, muoversi nello studio di Italia 1 non è stato semplicissimo. E anche se Emma è abituata a esibirsi con tacchi altissimi, questa sera qualcosa è andato storto. Una sorta di maledizione nello studio di Mediaset, visto che solo una settimana fa, a cadere in diretta era stata Belen Rodriguez.

L’ironia di Belen dopo la caduta di Emma Marrone

Mentre Emma continuava a ridere, per via della sua doppia caduta, ci ha pensato Belen Rodriguez a fare dell’ironia su quello che è successo nello studio di Italia 1, ricordando proprio la sua caduta di una settimana fa.

Il video della caduta di Emma Marrone a Le Iene è già virale

Benvenuti all’ultima puntata de Le Iene per chiudere in bellezza abbiamo invitato Ema che ci ha regalato due stupende cadute visto che sono caduta anche io settimana scorsa, l’hai fatto per farmi sentire meglio…Il grande regalo è che Emma resterà con noi tutta la puntata…Rotolando…

Emma l’ha presa con ironia e ha aggiunto:

Noi sappiamo cadere ma sappiamo soprattutto rialzarci bene dalle cadute

Pubblico in delirio anche sui social. Questo pomeriggio la foto di Belen e di Emma Marrone insieme, che sanciva appunto la pace dopo lunghi anni di risposte a distanza, aveva fatto esplodere Twitter, con i fan di entrambe felicissimi per questa notizia. E ora, a pochi minuti dalla puntata de Le Iene in diretta il 23 maggio, ecco i video delle due cadute di Emma.

Polemiche per il playback di Emma

Non solo la caduta, sui social in questi minuti si sprecano anche i commenti di chi sta facendo notare che Emma Marrone stava cantando in playback e c’è chi ironizza sul fatto che sia caduta nonostante questo…A volte i cantanti sono costretti al playback, bisogna ricordarlo, per esigenze di studio. Emma canta sempre dal vivo, evidentemente, questa volta, per qualche ragione, non ha potuto farlo.