Chiara Francini ha già detto sì a Ballando con le Stelle? Mariotto ha già svelato tutto a Italia Sì?

Chiara Francini attrice, conduttrice, scrittrice sarebbe fantastico vederla anche concorrente a Ballando con le Stelle. C’è un futuro vicinissimo per Chiara Francini nel dance show di Milly Carlucci? Il suo nome arriva direttamente dalla bocca di Guillermo Mariotto.

Ospite nella puntata del 27 maggio 2023 di Italia Sì Chiara Francini ha reso ricca ogni domanda di Marco Liorni ma è quando Mariotto dà i like che salta fuori la sua passione per l’attrice. Arriva subito la proposta per Ballando con le Stelle ma dalla reazione sembra che ci sia già una futura ballerina.

Guillermo Mariotto propone Ballando a Chiara Francini

E’ ancora presto per il cast della prossima edizione ma Milly Carlucci e i suoi autori stanno già lavorando. L’ultima parola spetta sempre alla conduttrice ma Mariotto ha di certo un ruolo importante e può permettersi di invitare e proporre veri personaggi famosi.

Già mi piace tanto come lei è stata, cioè sempre nello stesso punto e si è mossa con tutto il corpo. A me questo lo sai che piace e quindi vogliamo barattare questi voti con una presenza a Ballando con le stelle.

Ha chiesto il giudice di Ballando che come risposta da parte della Francini ha avuto un pieno di entusiasmo. Non ci ha pensato un attimo Chiara e ha sfoderato il suo sorriso lasciandoci già pensare cosa potrebbe portare sul palco del dance show del sabato sera.

Chiara Francini è già stata contattata da Milly Carlucci?

Non lo sapremo mai ma i 5 like di Guillermo Mariotto ci fanno pensare ai voti che creano polemica in tv. Il pubblico adorerebbe di certo una concorrente come lei, una ballerina, un’artista come la Francini.

La puntata di Italia Sì prosegue e l’attrice e scrittrice racconta della sua mamma. E’ lei che mette al primo posto e svela l’ammirazione che non è così scontata.

Chiara Francini deve tutto alla sua mamma

