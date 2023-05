Lorenzo Biagiarelli assente da E’ sempre mezzogiorno: al suo posto un cartonato

Perchè c'è un cartonato al posto di Lorenzo Biagiarelli assente da E' sempre mezzogiorno?

Lunedì E’ sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici in onda dalle 12 su Rai 1, non è andato in onda in diretta per via dei problemi di salute della conduttrice. Ieri però, il programma è tornato in onda e in molti hanno notato l’assenza di Lorenzo Biagiarelli, volto fisso di E’ sempre mezzogiorno.

I suoi amici e i suoi colleghi di cucina, hanno trovato il modo di averlo comunque nello studio di Rai 1 ed ecco quindi che è comparso un bel cartonato, anche per i saluti finali, visto che Biagiarelli fa parte del cast fisso del programma di Rai 1.

Ma come mai il compagno di Selvaggia Lucarelli non è in questi giorni presente nello studio di Milano? Lorenzo Biagiarelli dovrebbe esser assente per tutta la settimana e chi lo segue sui social conosce bene il motivo.

Lorenzo Biagiarelli assente E’ sempre mezzogiorno-Ultimenotizieflash.com

Lorenzo Biagiarelli fuori Italia: ecco che succede

Lorenzo Biagiarelli infatti non è in Italia è questo il motivo per il quale in questi giorni, non è tra i protagonisti di E’ sempre mezzogiorno. Lo chef che delizia il pubblico con tante ricette alternative, scoperte proprio durante i suoi viaggi e da sempre molti consigli al pubblico di Rai 1, è in vacanza in Cina con Selvaggia Lucarelli, come documentano entrambi sui social, dove raccontano molto della loro vita in viaggio.

Prima di partire Selvaggia e Lorenzo erano stati ospiti del programma di Rai 1 per parlare del loro libro.

Biagiarelli salta i saluti per le ultime puntate di E’ sempre mezzogiorno?

Proprio questa mattina vi abbiamo parlato della possibilità di una chiusura anticipata per E’ sempre mezzogiorno. Sarebbe stata Antonella Clerici a chiedere di poter andare in ferie prima per via dei problemi di salute che la stanno mettendo in ginocchio in questo periodo. E La Rai valuta dunque la chiusura anticipata del programma di Rai1.

Biagiarelli tornerà in tempo per i saluti? Il viaggio di Lorenzo e Selvaggia in Cina dovrebbe durare una decina di giorni e questo significa che probabilmente Lorenzo potrebbe farcela per tornare in onda per l’ultima puntata di E’ sempre mezzogiorno anche laddove il programma chiudesse con una settimana di anticipo.

Sarebbe un peccato perdersi i saluti finali del programma di cui è stato protagonista per tutta la stagione televisiva, dopo la parentesi a Ballando con le stelle. Vi terremo comunque informati anche su questo!