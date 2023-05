Per E’ sempre mezzogiorno chiusa anticipata? Il crollo della Clerici e la decisione Rai

E' sempre mezzogiorno potrebbe chiudere con una settimana di anticipo: ecco perchè

Potrebbe finire con qualche giorno di anticipo sulla tabella di marcia l’edizione 2022-2023 di E’ sempre mezzogiorno? A rivelarlo è Tvblog che spiega che il programma di Antonella Clerici potrebbe chiudere prima rispetto alla data prevista.

Il pubblico che ha seguito il programma di Antonella Clerici in questi giorni sa bene che la puntata del lunedì non è andata in onda in diretta, ma c’è stato un meno dedicato ai dolci, mentre ieri la conduttrice ha stretto i denti ed è tornata al timone del suo programma.

La Clerici che nulla nasconde al suo pubblico, sta attraversando un periodo non semplice a causa di alcuni problemi di salute. Questa volta la febbre l’ha messa ko ma combatte da tempo contro altri acciacchi. Forse per questo il programma chiude un po’ prima?

Antonella Clerici messa ko dalla febbre-Ultimenotizieflahs.com

E’ sempre mezzogiorno chiude in anticipo?

L’ultima puntata di E’ sempre mezzogiorno dovrebbe andare in onda il 16 giugno 2023 e dal lunedì successivo, sarebbe prevista la partenza della seconda edizione di Camper. Ma, stando a quanto si legge su Tvblog, sarebbe stata la Clerici a chiedere di anticipare la chiusura.

Le soluzioni potrebbero quindi essere due: la partenza anticipata di Camper, in onda dunque dal 12 giugno e non dal 19 oppure la messa in onda di alcune puntate con una raccolta di ricette di E’ sempre mezzogiorno.

Non è facilissimo infatti anticipare la partenza di un programma che prevede anche collegamenti in esterna con tutta Italia e non solo un racconto in uno studio televisivo.

Antonella Clerici ci prova e torna in onda anche se malata

Camper anticipa la messa in onda?

Stando a quanto si legge su Tvblog, si lavora in modo più deciso alle prime puntate di Camper, per valutare quindi anche una partenza anticipata di una settimana del programma di Rai 1.

In questa edizione il programma sarà diviso in due parti, la prima Camper in viaggio, con alla conduzione la coppia formata da Tinto e Roberta Morise, che tornano dopo una stagione non proprio brillante di un programma con poche idee. E poi invece dopo il grande successo di Linea Verde, torna in onda Marcello Masi, alla guida del vero e proprio Camper.

Si attende il commento della Clerici

A questo punto, non resta alla Rai che prendere la decisione, dopo la richiesta esplicita da parte di Antonella Clerici. E conoscendo la conduttrice, immaginiamo che dirà lei stessa al pubblico quello che succederà nei prossimi giorni, visto che non nasconde mai nulla della sua vita, soprattutto quando c’è di mezzo il lavoro.

Nel frattempo vi ricordiamo che E’ sempre mezzogiorno ci aspetta oggi 31 maggio 2023 con una nuova puntata in diretta su Rai 1.