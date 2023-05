Antonella Clerici non sta bene, assente a E’ sempre mezzogiorno

Antonella Clerici salta la puntata di E' sempre mezzogiorno. Come sta la conduttrice?

Davvero un brutto periodo per Antonella Clerici che oggi è rimasta a casa e salta per la prima volta una puntata di E’ sempre mezzogiorno. La conduttrice non è nel suo studio di Rai 1 e in onda ci sono le ricette del passato. Antonella Clerici non sta bene ed è lei che sui social spiega come sta.

La conduttrice di Rai 1 racconta quasi sempre cosa le succede, come sta, i suoi stati d’animo, spesso il suo stato di salute. La ricordiamo in lacrime per vari motivi così come felice, quasi sempre, per le sue scelte di vita. Questo è un periodo no, un momento negativo che le fa perdere il sorriso.

Perché Antonella Clerici oggi non è a E’ sempre mezzogiorno?

Nei giorni scorsi l’abbiamo vista camminare con una certa fatica, appoggiarsi al bancone dove cucinano i suoi chef, anche tossire. Era caduta, un brutto incidente che le ha provocato problemi alle costole. Ma non è per una costola incrinata che oggi Antonella Clerici è rimasta a casa. Racconta tutto sul suo profilo Instagram.

Ha tenuto duro nei giorni scorsi ma oggi per la prima volta la Clerici è davvero Ko.

Come sta Antonella Clerici?

Oggi x la prima volta da che ho memoria non saro’ con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto.. Oggi E’ sempre mezzogiorno puntata speciale dolci. Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti…

Spiega Antonella Clerici che ovviamente ancora non sa se domani riuscirà ad alzarsi dal letto e andare in trasmissione al suo posto. Non sta bene ma è solo una brutta influenza, racconta che ha la febbre, pubblica una sua foto da casa, è sul letto. E’ dispiaciuta, sente che la sua forza sta venendo meno.

Non è la prima volta che sta male

Antonella Clerici è un periodo difficile

Di certo si rimetterà presto ma confessa anche che è la prima volta che si sente così debole da non riuscire ad andare in onda. L’abbiamo vista con il mal di schiena, con le coliche, con gli occhi gonfi per l’allergia e anche con le costole che le facevano male, ma sempre presente nella sua cucina nel bosco.

E’ sempre mezzogiorno oggi prosegue con le repliche, tutti restano a casa se non c’è Antonella Clerici, nessuno può sostituirla come è invece avvenuto in passato quando in studio c’erano Lorenzo Branchetti o Federico Quaranta.

Anche per questo sente tutto il peso sulle sue spalle. E’ solo un momento di debolezza fisica per la padrona di casa di E’ sempre mezzogiorno, presto la vedremo di nuovo in tv, speriamo già domani. Intanto, oggi, una puntata dedicata ai dolci.