Antonella Clerici è tornata, voce bassa e occhi lucidi spiega il suo crollo

Antonella Clerici si è alzata dal letto, oggi è tornata a E' sempre mezzogiorno e spiega il suo crollo

Antonella Clerici oggi è tornata nello studio di E’ sempre mezzogiorno dopo l’assenza di ieri. Come sta la conduttrice? Lo spiega subito con poca voce e gli occhi lucidi. Antonella Clerici ha avuto un crollo psicofisico. Racconta spesso al suo pubblico cosa le accade e lo fa anche questa volta.

Entra nel suo bosco in tv con la sigla di Wonder Woman ma lei sorride, questa volta la Clerici non si è sentita per niente una eroina, si è ammalata, può accadere e confida che chi la conosce sa bene che è il mese di maggio il suo problema.

Antonella Clerici come sta?

Insomma vabbè mi sono ammalata e mi accade sempre, chi mi conosce da tanti anni lo sa che è il mese di maggio perché vado in accumulo di stress e di tanto lavoro, di tanti impegni. Che poi io quasi sempre accumulo come penso voi nel mese di maggio perché poi finiscono le scuole eccetera e quindi… Però insomma sono qui, mi sento un po’ meglio.

Antonella Clerici ringrazia i colleghi

Grazie per l’affetto con cui mi circondate sempre anche sui social ho visto in tanti e anche tantissimi miei colleghi. Sai, tante volte uno pensa che i colleghi… e non pensa… invece.

La Clerici non dice molto da dice tutto. Non pensava che tanti colleghi le avrebbero manifestato tanto affetto e attenzione, come fa sempre il suo pubblico. E’ rimasta sorpresa e ne è felice.

Cosa è successo ad Antonella Clerici?

Antonella Clerici a letto legge i messaggi dei colleghi

Non ho niente di grave e che è un crollo psicofisico, essendo umana anch’io, quindi, sto un po’ così”

La conduttrice racconta che anche l’anno scorso è stata male quando è finita la trasmissione. Che non aveva mai preso il covid e quando si è rilassata, quando ha finito di lavorare, sono cadute le sue difese immunitaria e si è ammalata.

Antonella Clerici è tornata nello studio di E’ sempre mezzogiorno, dopo due giorni di febbre alta è di nuovo alla conduzione del suo programma. Ieri la Rai ha mandato in onda le repliche, le ricette già viste, deludendo parte dei telespettatori che avrebbero voluto magari una sostituzione.

Le repliche non sono mai molto apprezzate ma ieri Antonella Clerici non poteva essere sostituita da nessuno. Lorenzo Biagiarelli è in Cina, forse lui è l’unico che avrebbe potuto gestire la puntata del lunedì. Non ci sono altri nomi, Antonella Clerici è umana, capita di star male e non avere la possibilità di uscire di casa.