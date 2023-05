Tutti preoccupati per Antonella Clerici ma anche di una eventuale sostituzione

Antonella Clerici resta a letto ma chi potrebbe eventualmente sostituirla a E' sempre mezzogiorno

Antonella Clerici è a letto, sta male, ha la febbre e tutti sono preoccupati per lei. Oggi E’ sempre mezzogiorno ha proposto una puntata speciale piena di dolci per sopperire all’assenza di Antonella Clerici. Il pubblico e tantissimi vip le stanno scrivendo preoccupati per la sua foto dal letto di casa ma qualcuno pensa anche alla eventuale sostituzione.

La conduttrice va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì e un imprevisto del genere può capitare ma al pubblico che segue E’ sempre mezzogiorno le repliche non piacciono. Alcuni follower propongono il nome di Lorenzo Biagiarelli per sostituirla quando c’è un imprevisto e Antonella Clerici risponde. Lui fa già parte del programma, perché non farlo condurre al suo posto?

Tantissimi gli amici vip preoccupati per Antonella Clerici

La Clerici è amatissima anche dai suoi colleghi perché tra i tantissimi messaggi di pronta guarigione che le sono arrivati sui social molti sono di personaggi famosi.

Chiara Maci, Federica Panicucci, Stefano Andrea Macchi, Luisanna Messeri, Sonia Peronaci, Lorenzo Branchetti, Monica Leofreddi, Grazia di Michele, Stefania Orlando, Catena Fiorello, Sorbillo, Paola Saluzzi, gli Arteteca, Paolo Conticini e ovviamente da Natalia Cattelani a Davide Persegani e Fulvio Marino tutti i protagonisti di E’ sempre mezzogiorno. Tutti sono in pena per Antonella.

E’ davvero raro vederla a casa e non in tv per i suoi impegni quotidiani ma è per questo che c’è chi le scrive di pensare ad un sostituto.

Antonella Clerici costretta a letto

La richiesta di far condurre a Lorenzo Biagiarelli

Auguri Antonella di pronta guarigione, comunque piuttosto di vedere pezzi di repliche di E’ sempre mezzogiorno, avrei preferito che la RAI avesse scelto di mandarla in onda lo stesso, condotta anche da Lorenzo Biagiarelli… certo non sarebbe stato come te Antonella ma per 1 o 2 puntate secondo la mia umile opinione sarebbe piaciuta di più. Siamo tutti umani e capita qualche volta essere sostituiti. Comunque forza Antonella spero di rivederti presto in diretta.

La risposta di Antonella Clerici su Biagiarelli

E Antonella risponde semplicemente che Lorenzo Biagiarelli è in Cina, lasciando intendere che magari sarebbe stato il sostituto perfetto. La scorsa settimana Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli sono partiti unendo un viaggio di lavorare ad una meritata vacanza. Evidentemente non sono ancora tornati a casa, a Milano. Se anche domani Antonella Clerici non starà bene e non sarà in grado di condurre E’ sempre mezzogiorno andrà in onda un’altra replica o un insieme di ricette già viste? I follower si chiedono chi potrebbe essere un altro conduttore in grado di sostituire almeno in parte la padrona di casa.