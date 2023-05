Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, la lite a Ballando per gelosia: per colpa di chi?

Selvaggia Lucarelli svela la lite con Lorenzo Biagiarelli per gelosia a Ballando con le Stelle. Indovinate per colpa di chi

Antonella Clerici presenta il libro scritto a quattro mani da Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. La versione di lei e la versione di lui, Selvaggia Lucarelli dice una cosa, Lorenzo Biagiarelli un’altra dal momento in cui si sono conosciuti, innamorati, all’ordine che a uno manca come all’altra manca la passione per la cucina. “Gli altri litigano per gelosia noi per gatti, fiori, foto e ristoranti”, questo il titolo del libro e la Clerici chiede se loro davvero non hanno mai litigato per gelosia. La giornalista e scrittrice pesca nella sua memoria perché davvero è complicato per loro due parlare di gelosia o meglio di litigi per gelosia. E’ accaduto una volta, durante Ballando con le Stelle, e forse il pubblico che segue il dance show di Milly Carlucci ricorderà bene quella occasione, i tanti complimenti di Selvaggia Lucarelli per un ballerino.

Selvaggia Lucarelli e la gelosia di Lorenzo Biagiarelli

“E’ difficile litigare con Lorenzo perché Lorenzo con me si finge morto quando comincia la minima discussione ma se proprio devo andare a pescare nella memoria una volta a Ballando con le stelle c’era Osvaldo tra i ballerini e Osvaldo molto maschi, era molto diciamo sensuale ecco e io una sera ovviamente per ca**eggiare gli ho fatto un complimento di cui non ricordo assolutamente il contenuto e mentre io proprio parlavo, cioè quindi in diretta perché Ballando è in diretta, vedevo il telefono ed erano tutte notifiche di Lorenzo”. Biagiarelli era molto infastidito, geloso perché non era solo un complimento verso Osvaldo ma più apprezzamenti. Le diceva ironicamente di continuare.

C’è tanto nel libro, anche la richiesta di Selvaggia Lucarelli a Lorenzo Biagiarelli di sposarla. Ma lui le disse di no, stavano insieme da troppo poco tempo, solo 8 mesi. Antonella Clerici non può crederci che lui abbia detto di no alla sua compagna. Biagiarelli annuncia quindi che si sposeranno, che hanno già scelto il luogo ma non hanno ancora organizzato nulla. Quindi, il matrimonio si farà, in uno dei loro posti nel cuore, visto chissà in quale dei tanti viaggi che adorano mostrare sui social.