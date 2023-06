Barbara d’Urso a Ballando con le stelle? Milly Carlucci mette i puntini sulle i

Ci sarà o non ci sarà Barbara d'Urso a Ballando con le stelle? Lo spiega Milly Carlucci

Si è parlato davvero tantissimo della possibilità che tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle ci fosse anche Barbara d’Urso. Si è persino detto che la conduttrice di Canale 5 avrebbe potuto lasciare Mediaset per approdare poi nel programma di Rai 1 e dedicarsi anche ad altro ( in quanto anche molto corteggiata da Netflix). Ma Barbara d’Urso resta a Mediaset e a settembre, sarà di nuovo su Canale 5 con il suo Pomeriggio 5. E Ballando con le stelle?

Ci ha pensato Milly Carlucci, ieri ospite di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera, a spiegare come stanno le cose, tornando a parlare dell’edizione 2023 del programma; non avrete tra l’altro dimenticato, che il nome di Barbara d’Urso era stato fatto anche per una possibile sostituzione di giuria. Tante le voci che ribadivano l’addio di Selvaggia Lucarelli, che però, non se ne andrà, anzi è stata la sola a confermare la sua presenza nella prossima edizione di Ballando con le stelle.

E ha anche detto che cosa pensa di Barbara d’Urso e di una sua possibile partecipazione al programma di Rai 1.

Ipotesi nuova giuria Ballando con le stelle-Ultimenotizieflash.com

Ma torniamo alle parole di Milly Carlucci che ieri pomeriggio su Rai 1 ha definitivamente chiarito la questione.

Le parole di Milly Carlucci su Barbara d’Urso

Provando a dare delle anticipazioni sulla prossima edizione di Ballando con le stelle, la conduttrice, ospite di Francesca Fialdini ha commentato:

Sì ho visto che hanno parlato della d’Urso a Ballando. Ed è vero che ci siamo viste è vero, anni fa. Ci vedemmo perché era nata la possibilità che potesse diventare la ballerina per una notte. E quindi ci siamo incontrate.

Queste le parole della conduttrice che ha poi continuato:

Possibilità che purtroppo è sfumata completamente. Ma ci siamo viste con gran piacere e cordialità per questa occasione. Poi però la cosa non è andata in porto

Non è la prima volta che Milly Carlucci rivela che avrebbe avuto piacere nell’ospitare la d’Urso, ma dalle sue parole si comprende molto bene che non c’è stato contatto per altro. Nessuna possibilità dunque che la conduttrice volto di Mediaset possa scendere in pista nel sabato sera di Rai 1. Almeno per ora, poi chissà, magari quando andrà in pensione potrebbe farci un pensierino. Non abbiamo dubbi sul fatto che Ballando con le stelle ci sarà sempre e che ci sarà anche posto per la d’Urso.