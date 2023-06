Barbara d’Urso chiude Pomeriggio 5: il saluto al pubblico di Canale 5

Ultima puntata di Pomeriggio 5 il 2 giugno con il congedo di Barbara d'Urso che saluta il pubblico di Canale 5

Ultima puntata di Pomeriggio 5 in questo giorno di festa. Oggi 2 giugno 2023 il programma di Canale 5 ha chiuso i battenti con i saluti di Barbara d’Urso. Ed erano tante le persone in trepidante attesa per conoscere ogni dettaglio su questa ultima puntata: si torna a settembre oppure no?

A rivelarlo è stato la conduttrice. Barbara d’Urso ha ringraziato il suo pubblico per la stagione che si è appena conclusa, tutte le persone che hanno lavorato al programma e ha poi dato l’arrivederci a settembre, mettendo dunque a tacere tutte le voci di queste ultime settimane, voci che la davano fuori da Mediaset e quindi anche senza un programma giornaliero come Pomeriggio 5.

Nulla di vero.

Ultima puntata Pomeriggio 5-Ultimenotizieflash.com

L’arrivederci di Barbara d’Urso al pubblico di Canale 5

Siamo arrivati alla fine di questa stagione pazzesca, grazie per averci seguito sempre con grande affetto! Torniamo a settembre con #Pomeriggio5, naturalmente con la nostra @carmelitadurso, naturalmente #colcuore 💖😉 pic.twitter.com/8EekjqU2wf June 2, 2023

La conduttrice ha dunque salutato il pubblico e dato l’arrivederci a settembre.

Vi saluto al volo, come faccio ormai da 15 anni. Tutte le persone che lavorano insieme a me, fondamentali. Tutti i nostri inviati, tutti…Sono tutti fondamentali per la creazione del programma. Qui siamo pochi ma con tanto tanto amore per voi. Io vi ringrazio di tutto quello che ci avete dimostrato quest’anno. Ringrazio chi lavora insieme a me con tutto l’amore che io metto, con tutto l’amore che loro mettono. Grazie a tutti. Grazie. Per voi amiche mie e amici miei…Per voi che mi seguite, sempre e per sempre…Ci vediamo, ovviamente, a settembre. Il mio cuore è vostro, dei miei figli e della mia piccoletta…

Queste le parole di Barbara d’Urso che con quel suo “ovviamente” ha messa a tacere, con un solo avverbio, tutte le voci che erano venute fuori in queste settimane. Voci che parlavano di un suo addio a Pomeriggio 5. Voci che a quanto pare, erano infondate.

Il nuovo pomeriggio di Canale 5

Dal 5 giugno 2023 cambia dunque la programmazione di Canale 5 al pomeriggio. Vedremo prima Beautiful, poi Terra amara e poi La promessa. E a seguire andrà in onda Un altro domani. Al posto di Pomeriggio 5 invece ci sarà un film diverso al giorno. Lunedì si inizia con una prima visione.

Pomeriggio 5 invece torna a settembre con una nuova imperdibile stagione in compagnia di Barbara d’Urso.