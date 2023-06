Home » Programmi TV » Patrizia Rossetti, le immagini del passato e la richiesta a Milly Carlucci Programmi TV Patrizia Rossetti, le immagini del passato e la richiesta a Milly Carlucci Aurora Le foto da giovanissima di Patrizia Rossetti, il desiderio che ha oggi, il tradimento del marito

Patrizia Rossetti si racconta tra passato e presente, immaginando anche il futuro magari a Ballando con le Stelle. E’ la sua richiesta a Milly Carlucci, fatta nello studio di Oggi è un altro giorno, approfittando della presenza tra gli affetti stabili di Samuel Peron. Patrizia Rossetti però sa già ballare, difficile che la Carlucci la scelga nel nuovo cast.

E’ una giovanissima Patrizia che salta fuori dalle vecchie immagini di un Sanremo con la conduzione di Claudio Cecchetto, era il 1982 e da lì l’inizio della sua carriera passando però alle reti private. C’è un bel po’ di dispiacere nella voce di Patrizia Rossetti che racconta del suo passato in tv. Molti la conoscono perché di recente ha partecipato al Grande Fratello Vip.

E’ stata invece per diversi anni il vero volto di Rete 4. Con la conduzione di programmi molto amati dal pubblico femminile, poi l’abbiamo vista sempre meno sul piccolo schermo, scelte che ha compreso o forse no, oggi è nel salotto di Oggi è un altro giorno, pronta ad emozionarsi e a rimettersi in gioco.

Patrizia Rossetti negli anni ’80

Patrizia Rossetti, il legame con il papà

Anche il suo papà ricorda il passato di Patrizia in tv, il suo esordio giovanissima. Di recente hanno festeggiato insieme il compleanno di papà Rolando, lui è un tenerone. Racconta che se si incontravano dieci volte al giorno, tutte le volte suo padre la abbracciava e la baciava, la coccolava di continuo. Il papà nel videomessaggio la commuove, augura a tutti i papà una figlia come lei, con pregi e difetti.

Il legame di Patrizia Rossetti con la mamma

Con la madre invece un legame diverso, l’amore era lo stesso del papà ma confida che lei forse le avrà fatto tre complimenti nella sua vita. Oggi la comprende, sa che era per il suo bene, che era il suo modo per farla restare con i piedi ben saldi a terra, ma ammette che l’ha resa a volte fragile. Era molto severa la sua mamma, forse in certi momenti le ha fatto perdere un po’ di autostima.

Le diceva sempre che l’aveva vista in tv, che stava bene ma aggiungeva sempre un “però”. Ne hanno parlato più volte ma non è mai cambiato niente. Aveva paura si montasse la testa e che qualcuno potesse convincerla a fare cose non giuste.

I suoi genitori si sono amati tanto, sempre. Patrizia Rossetti invece non ha avuto lo stesso amore, ha scoperto il tradimento di suo marito, casualmente, voleva fargli una sorpresa, poi è finita.