Patrizia Rossetti ha lasciato il GF VIP per problemi di salute? Sui social mugugni e sospestti

Patrizia Rossetti ha lasciato la casa del Grande Fratello VIP 7: cosa sta succedendo? Le ultime news

Pochissimi minuti fa, con un comunicato stampa ufficiale, il Grande Fratello VIP ha fatto sapere che Patrizia Rossetti, per problemi di salute, ha momentaneamente lasciato il gioco. La Rossetti si è allontanata quindi dalla casa del Grande Fratello VIP 7 questa mattina ma non è chiaro quando tornerà. I telespettatori del GF VIP 7 però sui social, dopo le notizie date via social, hanno iniziato a fare delle ipotesi, smentendo in qualche modo, questa notizia. Se infatti nel comunicato si parla di questi problemi di salute, sui social i fan del reality di Canale 5, fanno notare che Patrizia stava bene e che i motivi dell’uscita sono ben altri. Nelle ultime ore infatti la Rossetti aveva parlato di alcuni impegni presi. E non è la prima volta che raccontava ai concorrenti di questa situazione. Poche ore dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 7, la Rossetti aveva spiegato agli altri vipponi, che la sua permanenza nel gioco non sarebbe durata molto. Infatti aveva avvisato Alfonso Signorini di un impegno che non avrebbe potuto rimandare, il rogito di una casa che da tempo deve vendere o comprare, questo non era abbastanza chiaro. I telespettatori hanno quindi ipotizzato che Patrizia Rossetti abbia lasciato la casa del Grande Fratello VIP 7 per questo motivo e non per questioni di salute. Ma perchè gli autori e la produzione avrebbero inventato una cosa non vera?

Le rivelazioni di Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti lascia il GF VIP: le ipotesi sui social

I telespettatori stanno cercando di capire che cosa è successo e sui social commentano: “Cosa è successo a Patrizia Rossetti? Ha avuto un malore oppure ha abbandonato? Togliete l’audio in continuazione quando parlano di lei, almeno abbiate la compiacenza di farci sapere se sta bene, solo questo.“

Altri spettatori invece sono convinti che Patrizia non sia stata molto bene nella notte e parlano di un malore, di febbre. Qui un commento: “Un giorno senza risata contagiosa,lingua della verità, pulizie convulse in cucina e brontolate,senza monologhi solitari,momento cortiletto,sigarette e riflessioni,senza consigli ai piú giovani e scherzi da oscar…é già troppo!Ti aspettiamo!”. Ma molti altri, come si può notare sotto i post ufficiali del GF VIP, ipotizzano che sia uscita per il rogito di questa famosa casa. Noi in ogni caso, le auguriamo di stare meglio il prima possibile!