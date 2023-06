Home » Programmi TV » Antonella Clerici dedica l’ultima puntata all’Emilia Romagna: “Ho aperto la finestra per l’ultima volta” Programmi TV Antonella Clerici dedica l’ultima puntata all’Emilia Romagna: “Ho aperto la finestra per l’ultima volta” Stefania Longo Antonella Clerici apre per l'ultima volta la finestra di E' sempre mezzogiorno, le parole per l'Emilia Romagna e il suo pubblico sono importanti

Ultima puntata per Antonella Clerici e la sua E’ sempre mezzogiorno. E’ una puntata speciale, la dedica all’Emilia Romagna ma Antonella Clerici non si limita solo ad un semplice pensiero. La puntata è allegra, è una vera finale, un verso spettacolo, ci sono tutti i suoi amici romagnoli, c’è Mirko Casadei, la musica, il liscio.

Antonella Clerici non dimentica l’Emilia Romagna, perché se tutti all’inizio parlavano dell’alluvione, di chi ha perso le case e tutto, lei continua a parlarne e lo fa come E’ sempre mezzogiorno insegna, con semplicità, con allegria. Spinge i turisti ad andare in vacanza lì, spinge tutti ad aiutare e a non dimenticare.

Antonella Clerici ringrazia il pubblico

Un grazie che inizia già dai primi secondi della puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno. Antonella Clerici apre per l’ultima volta la finestra ed è l’ultimo abbraccio.

Quest’anno ho aperto la finestra per l’ultima volta e ho cercato di fare un abbraccio ancora più grande per contenervi tutti, per ringraziarvi per il grande affetto e la grande compagnia che forse noi abbiamo dato a voi ma anche voi a noi di E’ sempre mezzogiorno. Quindi, grazie davvero con tutto il mio cuore. Siamo all’ultima puntata di questa davvero trionfale stagione di E’ sempre mezzogiorno. Non lo diciamo mai ma ogni tanto devo dirvi grazie, per me è importante, per me e per tutti quelli che lavorano con me

La conduttrice non dimentica mai il suo gruppo di lavoro, non dimentica mai di dire che nello studio e dietro le quinte non è certo da sola, c’è tanto lavoro che non si vede.

Una puntata di grande gioia

E’ vero che la dedica a chi ha sofferto e sta soffrendo ma è una puntata piena di gioia, che deve dare forza.

Mirko Casadei per l’ultima puntata di E’ sempre mezzogiorno

Mirko Casadei con la sua orchestra entra con la sua musica nello studio di E’ sempre mezzogiorno. Il grazie di Casadei è da parte di tutti gli emiliani romagnoli per il grande spazio dato al dramma che li ha colpiti. Sono forti ma hanno bisogno di non essere dimenticati, l’aiuto deve essere concreto.

Non è finita, entrano le coppie in gara per il ballo e c’è solo da ridere, sono tutti i protagonisti del programma: le amiche, i bellocci, gli isolani, la bella e la bestia, i biondi, Alfio da solo con la sua pancia, i romagnoli doc che ovviamente sono Daniele Persegani e Zia Cri. Iniziano così le ricette e la prima è un classico romagnolo.

Seguici Seguici su Ricevi le nostre notizie da Google News