Home » Programmi TV » Lorenzo Biagiarelli saluta E’ sempre mezzogiorno e svela se tornerà dalla Clerici il prossimo anno Programmi TV Lorenzo Biagiarelli saluta E’ sempre mezzogiorno e svela se tornerà dalla Clerici il prossimo anno Luisella Bianchi Per Lorenzo Biagiarelli è arrivato il momento di congedarsi da E' sempre mezzogiorno: addio o arrivederci?

Lorenzo Biagiarelli tornerà nello studio di Rai 1 il prossimo anno? Si è chiusa con una settimana di anticipo l’edizione di E’ sempre mezzogiorno in onda nel 2022-2023. Antonella Clerici è stata molto sincera con il suo pubblico e ha spiegato di avere dei problemi di salute e che non riesce a gestire facilmente la diretta. Per evitare quindi di doversi assentare all’ultimo mettendo in difficoltà tutte le persone che lavorano con lei, ha chiesto alla Rai di anticipare la chiusura del programma e così da lunedì, arriverà Marcello Masi con Camper al suo posto.

Tra i protagonisti di E’ sempre mezzogiorno, c’è anche Lorenzo Biagiarelli, che nelle ultime puntate in onda si era assentato, per via del suo viaggio in Cina con Selvaggia Lucarelli. Al suo posto nello studio di Rai 1 abbiamo visto un simpatico cartonato ma per i saluti, Biagiarelli, è tornato in onda, congedandosi quindi dal pubblico di E’ sempre mezzogiorno. Lo ha fatto poi anche sui social, con un post tramite il quale ha ringraziato tutta la famiglia del programma di Rai 1 e ovviamente anche Antonella Clerici.

Tornerà dunque Biagiarelli nella prossima edizione di E’ sempre mezzogiorno, cosa dobbiamo aspettarci dal food blogger?

Lorenzo Biagiarelli protagonista di E’ sempre mezzogiorno

Il grazie di Lorenzo Biagiarelli ad Antonella Clerici

È stata una stagione bellissima, e nei momenti più faticosi (quelli in cui avevo i capelli lunghi, come in questa foto), tornare in studio ogni lunedì aveva sempre il sapore confortevole del ritorno a casa, dove tutti fanno il tifo per te. Grazie a tutti i compagni di viaggio, grazie a voi per aver seguito È Sempre Mezzogiorno Rai con gioia e fedeltà, e grazie alla Anto perché le case somigliano sempre ai loro padroni, e questa è un posto in cui si sta tanto bene. Ci vediamo l’anno prossimo!

Dalle parole di Lorenzo Biagiarelli comprendiamo dunque che il suo è solo un arrivederci a E’ sempre mezzogiorno e che tornerà in onda anche nella prossima stagione nella cucina di Antonella Clerici. L’appuntamento dunque è per il mese di settembre con nuove ricette, nuove idee, tante chiacchiere e leggerezza nella cucina di Rai 1.