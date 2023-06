Home » Programmi TV » Lino Banfi a Mattino 5: quella telefonata di Berlusconi che non arriverà più Programmi TV Lino Banfi a Mattino 5: quella telefonata di Berlusconi che non arriverà più Aurora Lino Banfi non riceverà più quella telefonata di Silvio Berlusconi ed è il suo dispiacere più grande

Quante volte abbiamo ascoltato Lino Banfi parlare di Silvio Berlusconi e oggi a Mattino 5 News non poteva mancare il suo ricordo. C’è una cosa che più di tutto mancherà a Lino Banfi, la telefonata che non riceverà più, gli auguri di compleanno che Berlusconi ogni anno faceva a Lino Banfi.

Da più di 30 anni l’attore sapeva che tra le tante telefonate di auguri sarebbe arrivata anche quella di Silvio Berlusconi. Non ha mai dimenticato una volta gli auguri, non ha mai fatto mancare la sua presenza, anche nel momento del dolore, quello che di recente ha colpito Lino Banfi.

Lino Banfi quando ha conosciuto Berlusconi

Quando conobbe Berlusconi aveva già fatto dei film, lui lo prese in simpatia, si incontrarono a Milano per chiacchierare insieme. Berlusconi era così entusiasta di lui e da quel momento iniziò a dirgli che doveva prenderlo in giro, che gli piaceva la sua comicità, che la gente voleva ascoltare quando Lino parlava dei suoi difetti fisici.

Lo prendeva in giro per l’altezza e l’ex presidente del Consiglio rideva con tutti gli altri. Ma sono cose che l’attore pugliese ha già raccontato più volte. Adesso gli resta il dispiacere più grande, quella telefonata che non ci sarà più, la mancanza di un contatto.

Il compleanno di Lino Banfi





Lino Banfi ricorda in diretta a #SilvioBerlusconi pic.twitter.com/TdZ6IsNp1R "Mi mancherà la telefonata al mio compleanno il prossimo 11 luglio"Lino Banfi ricorda in diretta a #Mattino5 June 13, 2023

Lino Banfi tra meno d un mese compie gli anni, oggi ha la stessa età che aveva Berlusconi, ne compirà 87 tra poche settimane. Sarà un compleanno un po’ più triste, con tante assenza, gli mancherà la sua Lucia. La telefonata di Berlusconi che non ci sarà sarà un sorriso in meno ma ricordiamo tutta la sofferenza per la malattia di sua moglie, quel desiderio condiviso di andare via per sempre insieme, mano nella mano, la richiesta a Papa Francesco.

Lui però ha trovato la forza di andare avanti, sa che ha ancora tante cose da fare nella sua vita, che il suo pubblico ha bisogno di lui, come la sua famiglia.

L’11 luglio di ogni anno da più di 30 anni mi ero abituato a sentirmi dire ‘ciao vecchio’ e questa telefonata mi mancherà molto.

Federica Panicucci ritrova il sorriso dopo le lacrime di ieri

Per molti non è stato semplice ieri ricevere la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Al di là della politica Berlusconi è la persona a cui tutti coloro che lavorano a Mediaset devono dire grazie. Certo, non solo quello ma ieri in diretta abbiamo visto tutti le lacrime di Federica Panicucci, pietrificata dall’emozione quando ha saputo in diretta su Canale 5 della scomparsa di Berlusconi.