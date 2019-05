GF 16, Le pesanti accuse di Francesca de Andrè al suo ex: con la Vignali parla anche di droga

I ragazzi nella casa del Grande Fratello 16, non hanno la percezione di essere ripresi dalle telecamere in ogni loro singolo respiro. Questo è chiaro, altrimenti molti dei loro atteggiamenti, non si spiegherebbero; probabilmente dimenticano di essere monitorati costantemente e si lasciano andare a chiacchiere che farebbero altrove come è successo ieri sera a Francesca de Andrè che, dopo aver visto le foto del presunto tradimento di Giorgio, ha deciso di dare delle spiegazioni, in merito al suo pensiero a Valentina Vignali. Pare che la de Andrè abbia una sua spiegazione relativa a quello che Giorgio stava facendo in macchina e arriva persino a parlare di droga. Non ripetiamo quello che Francesca ha detto, ne risponderà nelle sedi opportune qualora il suo ex volesse prendere dei provvedimenti. Possiamo però mostrarvi il video di quello che la De Andrè ha detto a Valentina Vignali ( che tra l’altro a quanto pare non ha imparato bene la lezione visto che è stata querelata dal suo ex per lo stesso identico motivo).

FRANCESCA DE ANDRE’ DOPO LE FOTO DI GIORGIO LANCIA CONTRO DI LUI PESANTISSIME ACCUSE PER GIUSTIFICARE LE IMMAGINI IN MACCHINA

Questa è solo una delle tante accuse, sicuramente la più pesante, lanciata dalla De Andrè in diretta al Grande Fratello 16 contro quello che era fino a pochi minuti prima il suo uomo. Ha parlato di tavolini da spaccare in testa, di botte da dare, ha usato parole come figlio di [email protected], brutto [email protected] il tutto in diretta. Già perchè se anche su Canale 5 c’era la pubblicità, lo spettacolino poco gradevole è andato in onda su Mediaset Extra, per la gioia di chi da tutto questo, trae un qualche godimento ( picchi di share picchi di share picchi di share). Peccato che, conoscendo bene il soggetto in questione e la sua irascibilità, forse tutta la questione poteva davvero essere gestita meglio. Ma questa, è un’altra storia…

DROGARSI IN MACCHINA???? Chi? Come? Cosa? 💥💥💥💥😱😱😱

LA DROCA AL GF 😱 OMIO #GF16 pic.twitter.com/t2cdpp2Fwt — TheRealTrashItalia (@realtrashitaly) May 20, 2019

Finisce la diretta e parte un "Si si, Potevano essere andati a drogarsi in macchina"



Nuova diffida/querela da parte di Giorgino? #GF16 pic.twitter.com/YrWAjpFBZJ — Lupac (@1Lupac0) May 20, 2019

Che bello difendere la privacy della ragazza in macchina con Giorgio e non fare il suo nome e lasciare poi che in diretta si insinui che lei e il ragazzo si fossero appartati per i motivi citati sopra…