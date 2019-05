Grande Fratello 16: nuovo concorrente uomo eliminato, ecco chi è

Nuova lunghissima puntata per il Grande Fratello 16, andato in onda il 20 maggio 2019. In questo appuntamento, Barbara D’Urso ha dedicato un lungo – lunghissimo – spazio a Francesca De André e al presunto tradimento del suo fidanzato Giorgio Tambellini. Per fortuna, però, dopo tanto gossip si è tornati nella dimensione reality e a scoprire chi è il nuovo concorrente eliminato della settimana.

A rischio eliminazione questa volta vedevamo Erica, Gaetano, Michael Terlizzi e Serena Rutelli. Chi di loro ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello 16 per volere del televoto? Ecco com’è andata…

Grande Fratello 16: Gaetano eliminato

In prima battuta, Barbara D’Urso legge la busta con la prima persona salva dall’eliminazione: è Serena Rutelli. La giovane adottata da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli può tirare un sospiro di sollievo. Anzi, in seguito riceverà anche la sorpresa del suo fidanzato.

Ma la trasmissione deve andare avanti e, poco dopo, viene annunciato anche il nome del secondo concorrente ufficialmente salvo dall’eliminazione: è Erica. All’appello mancano Gaetano e Michael Terlizzi.

I due vengono invitati a salutare tutti i compagni d’avventura e di raggiungere immediatamente lo studio: solo lì scopriranno il verdetto definitivo. Chi verrà sbattuto fuori e chi rientrerà in casa?

Lo abbiamo scoperto dopo una pausa pubblicitaria: Michael Terlizzi e Gaetano raggiungono la passerella e – spalle al led – attendono che il countdown di 10 secondi si concluda.

Sullo schermo in studio appare il nome d Michael. Cala il gelo in studio… fino ad un nuovo annuncio di Barbara D’Urso: “Michael… sei salvo!”. Con queste parole, viene ufficializzata l’eliminazione di Gaetano. Ad entrambi viene chiesto comunque di uscire dallo studio perché la conduttrice si sarebbe dovuta occupare di altri argomenti.

Più tardi, nel corso della stessa serata, Gaetano fa il suo rientro trionfale in studio. Il solito momento intervista viene archiviato e sostituito da un breve collegamento con la casa in cui Gaetano può parlare con la sua amata Erica.

Facendo un rapido calcolo dei concorrenti eliminati, sono ben cinque le concorrenti donne eliminate contro i soli due uomini eliminati (Gaetano e Crisian Imparato). A loro c’è da aggiunge anche la ritirata Jessica Mazzoli. Il prossimo televoto riuscirà a riequilibrare la situazione?