Barbara d’Urso festeggia gli ascolti di Domenica Live e annuncia una sorpresa per il pubblico di Canale 5

Con una media di 2 milioni di spettatori davanti alla tv, Domenica Live chiude questa stagione televisiva e si prepara a tornare, in diretta, a settembre, ovviamente sempre con Barbara d’Urso al timone del programma di Canale 5. La conduttrice ieri ha salutato il suo pubblico ma oggi, via social, oltre che a ringraziare per gli ascolti della puntata di ieri di Domenica Live, rivela anche una sorpresa per tutto il pubblico che non può fare a meno del suo programma. Noi tutti speriamo che il clima ci permetta il prossimo fine settimana di uscire all’aria aperta e di respirare un po’ di profumo d’estate, visto che questo mese di maggio ci ha incollati in casa, anche davanti alla tv. Ma se il clima dovesse essere ancora quello di novembre, bhè allora ci penserà Barbara a fare compagnia al suo pubblico!

BARBARA D’URSO FESTEGGIA GLI OTTIMI DATI DI ASCOLTO DELL’ULTIMA PUNTATA DI DOMENICA LIVE E FA UN ANNUNCIO

Ed ecco cosa ha scritto pochissimi minuti fa Barbara d’Urso sui social, ringraziando come sempre fa il suo pubblico:

Buongiorno!! E anche ieri Domenica Live è stato il programma più visto della sua fascia!!! La curva di Canale5 prende il volo sopra tutti con picchi di oltre 2 milioni e 500 mila spettatori e di oltre il 16% di share!! Ora Mediaset ci ha chiesto di preparare ben 6 speciali di Domenica Rewind per tenervi compagnia fino al 30 giugno!!! Grazie per questa stagione meravigliosa in cui avete talmente fatto volare Domenica Live da essere sbarcato in prima serata con Live!!! ❤❤❤❤❤❤❤❤❤#domenicalive #stagionemeravigliosa #grazieavoi#canale5 #evviva #colcuore

L’appuntamento quindi per il pubblico di Canale 5 è con Domenica Rewind il 26 maggio 2019 e poi anche nelle domeniche successive. Il meglio di questa stagione televisiva di Domenica Live vi farà compagnia per tutto il mese di giugno. Non ci resta che augurarvi una buona visione.