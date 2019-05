Gf 16 news: accesa lite tra Francesca e Gennaro, chiariranno?

Francesca De André sta passando un periodo davvero complicato della sua vita all’interno della casa del Grande Fratello 16. Non solo la donna è stata tradita dal suo ormai ex fidanzato ma ha anche avuto uno scontro con Gennaro, il ragazzo con cui aveva legato di più nel reality show di Canale 5. Sarebbe stato un atteggiamento di Francesca a far reagire il bel Gennaro. La De André avrebbe rivelato una confidenza che il ragazzo le avrebbe fatto in privato e Gennaro sarebbe per cui andato su tutte le furie. Ma vediamo che cosa hanno detto gli inquilini del Gf 16.

Gennaro e Francesca litigano nella casa del Gf 16: ecco il motivo e le loro parole

Gennaro cerca di far capire a Francesca che il suo comportamento lo ha molto deluso: “Sono rimasto malissimo”. Nella discussione interviene anche Kikò Nalli che prova a far ragionare i due ragazzi e mettere la pace. Tra Gennaro e Francesca è lite accesa. “Ti ho fatto una confidenza? Tienila per te” continua a ripetere il ragazzo. “Hai la coda di paglia. Della confidenza a letto io non ho parlato” replica la De André. “Tu quando sbotti dimentichi quello che dici” afferma Gennaro. “Lo hai detto tu della confidenza a letto” continua Francesca.

Gf 16 ultime, Francesca cerca di chiarire con Gennaro: lui troppo deluso

Un litigio che in pochi si aspettavano quello tra Francesca e Gennaro. Dopo la lite, Francesca prova a chiarire con il bel concorrente del Gf anche se Gennaro sembra ancora nervoso per l’accaduto. “Hai travisato completamente le mie parole” afferma la De André ammettendo di aver usato dei toni non troppo carini. Mentre Gennaro non parla quasi mai, Francesca continua: “Con me parli in un modo e quando ci sono altre persone parli in un altro”. Gennaro afferma poi: “Una persona può esprimere i suoi pensieri in modo diverso. Mi hai deluso come persona”.

L’affermazione del concorrente del Grande Fratello 16 non è certo passata inosservata. Che questa lite possa cambiare definitivamente il rapporto che si era creato tra Gennaro e Francesca oppure i due riusciranno finalmente a chiarirsi?