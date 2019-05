La casa del Grande Fratello 16 domenica si svuota: concorrenti fuori per un giorno

Ultime news dalla casa del Grande Fratello 16. Come avranno visto i telespettatori che seguono con passione anche la diretta del reality di Canale 5, nelle ultime ore in casa sono stati portati i programmi elettorali di tutti i partiti che si presentano alle elezioni Europee 2019. Come successo anche in altre occasioni, i concorrenti possono decidere se lasciare la casa del Grande Fratello 16 per andare a votare. Succederà quindi qualcosa di molto particolare: domenica infatti i concorrenti potrebbero scegliere di recarsi al seggio per il voto, lasciando quindi la casa vuota. Immaginiamo che molti dei ragazzi, decideranno di prendersi qualche ora di aria fresca, magari quelli che vivono a Roma e che non dovranno affrontare viaggi per il voto. Non sappiamo chi deciderà di votare o meno; qualora non vediate alcuni dei concorrenti in casa domenica, dovete sapere che non sono in casa per questo motivo, nulla di grave.

Chi accetterà di lasciare la casa per andare a votare?

ULTIME NEWS DALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO 16: I CONCORRENTI LASCIANO LA CASA PER ANDARE A VOTARE

Il Grande Fratello fa anche sapere che per i concorrenti che decideranno di lasciare la casa per andare a votare ci sarà una sorta di “scorta” nel senso che non avranno modo di parlare con nessuno e di scambiare chiacchiere con altre persone che non facciano parte del programma. Viaggi in macchina lunghissimi per questo voto: i concorrenti decideranno davvero di lasciare la casa per andare a votare? Vedremo, di certo ne parleranno anche domenica per cui potremo capire chi sia uscito e chi no! E noi come sempre vi terremo aggiornati!

Vi ricordiamo anche che la nuova puntata del Grande Fratello 16 andrà in onda come sempre lunedì sera con Barbara d’Urso in diretta. La finale del Grande Fratello 16 andrà in onda il 10 giugno 2019 su Canale 5 con la proclamazione del vincitore.