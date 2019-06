Grande Fratello 16: “Francesca De André non sei amata”, Malgioglio sbrocca!

Più che il Grande Fratello 16 anche questo lunedì sera su Canale Cinque è andata in onda l’ennesima puntata della soap su Francesca De André: siamo passati dal fidanzato che non la tradiva al fidanzato che effettivamente l’ha tradita, per poi deviare le attenzioni sulla liason battibeccata con il finalista Gennaro Lillio.

Una storia di cui il pubblico da casa è particolarmente stufo e persino Cristiano Malgioglio ha iniziato a raccontare segni di noia: in settimana se ne è lamentato su Instagram; stasera lo ha fatto in diretta, in collegamento con la diretta interessata. Ecco cosa le ha detto…

Cristiano Malgioglio contro Francesca De André

Collegato con la casa, Malgioglio ha riferito a Francesca De André la sua visione dei fatti: “Il problema di Francesca De André è che è una ragazza molto aggressiva. E incivile, a tratti. E non rappresenta le donne. E questo è molto grave. Questo è quello che io mi sento di dire”.

A questa prima affermazione, parte uno scrosciante applauso in studio. E l’opinionista aggiunge: “Poi magari lei avrà tutte le sue problematiche ma, ragazzi, lì dentro abbiamo Martina che ha avuto quel problema lì… e lei, cosa dovrebbe dire allora? E la Rutelli? È stata meravigliosa ma con un passato tristissimo ma ha avuto una educazione straordinaria… Io non voglio infierire contro Francesca De André per il suo passato, anche perché tutti noi abbiamo avuto dei problemi, ma non mi è piaciuto nemmeno come l’altra volta hai trattato Dori Ghezzi”.

A queste parole, Francesca De André tenta una difesa d’ufficio iniziando ad alzare la voce ma Malgioglio la sovrasta: “Allora, ascoltami, io non sono qui a fare il teatrino per parlare di te perché di te non me ne frega un cacchio! Tu devi sapere una cosa molto importante: avresti potuto un altro Grande Fratello ma non ci sei riuscita perché non sei amata! È questo quello che ti voglio dire!”

Parte una nuova ovazione in studio a favore del cantante. Barbara D’Urso ha cercato di riportare la serenità di studio supportando (per l’ennesima volta) la causa di Francesca De André ma, anche in questo secondo caso, il pubblico in studio ha preferito dimostrare poco interesse nei confronti della concorrente arrivando snobbare la difesa d’ufficio della conduttrice.