Grande Fratello 16: Barbara D’Urso ha eletto il primo finalista, ecco chi è

A due puntate dalla finale, il Grande Fratello 16 si prepara ad eleggere il vincitore di questa edizione gossip-centrina del programma eleggendo il primo finalista. A tenere le redini di questa cerimonia è stata Barbara D’Urso che ha introdotto ai concorrenti la novità spacciandola per una inedita doppia eliminazione.

Nulla di nuovo sotto il sole insomma: i concorrenti sono finiti in un meccanismo a catena in cui i ragazzi della casa hanno ipotizzato di mandare a rischio i loro colleghi d’avventura. Ma come sono andate esattamente le cose? Chi ha nomination chi? E chi è diventato il primo finalista del Grande Fratello 16? Ecco un breve riassunto…

Grande Fratello 16: il primo finalista

In previsione della finale di lunedì 10 giugno, nella diretta del 27 maggio è stato finalmente eletto il primo finalista del Grande Fratello 16. Barbara D’Urso ha subito spiegato ai telespettatori che il meccanismo partiva dalla scelta dei concorrenti in casa attraverso un sistema di nomination a catena e i nominati sarebbero poi finiti al televoto; un televoto in positivo con cui eleggere il primo finalista.

Ai ragazzi della casa, però, è stata annunciata una seconda eliminazione e non l’elezione del finalista. Fatto loro questo piccolo scherzetto, la dinamica prende il via: Valentina Vignali pesca l’unico piramidale con il bollino nero. Lei è la prima a finire al televoto. A questo punto, ha potuto decidere chi trascinare con lei a rischio finale: lei sceglie Kikò. Quest’ultimo a sua volta ha scelto Gennaro Lillio, che a sua volta ha scelto Enrico.

Valentina Vignali, Kikò, Gennaro Lillio ed Enrico sono finiti al televoto.

In seguito, la conduttrice si collega con la casa per lo “spoglio” dei risultati del voto: Kikò ed Enrico sono salvi. Gli altri due sono costretti ed entrare in studio: solo lì, secondo loro, scopriranno chi fra loro sarà eliminato.

I coni di luce rivelano che Valentina Vignali è “salva”: l’influencer lascia subito lo studio e rientra in casa. Gennaro Lillio viene fatto accomodare alla scrivania e viene mandata per finta la pubblicità. Nel fake nero pubblicitario, Gennaro scopre da uno schermo presente in studio che in realtà è in finale.

Il pubblico ha deciso: GENNARO VOLA IN FINALE! 🎉 #GF16 Publiée par Grande Fratello sur Lundi 27 mai 2019

Il ragazzo rientra in casa e comunica il lieto evento a tutti i suoi compagni. Ecco il video qui in alto.