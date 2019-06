All Together Now: ecco chi sono i 20 semifinalisti

Con la fine della quarta puntata, All Together Now conclude le selezione dei concorrenti che – già nell’appuntamento di giovedì 13 giugno – si giocheranno il tutto per tutto nella semifinale. In questa nuova fase di gara hanno avuto accesso ben venti concorrenti, ovvero i migliori cinque da ogni singolo appuntamento. Ma non solo…

Grazie alla regola del 100, Michelle Hunziker porta ben due concorrenti hanno direttamente alla finale di All Together Now per esser riuscite a convincere tutto il muro con una sola prima esibizione. Scopriamo i nomi dei venti semifinalisti e delle due fortunate concorrenti che si godranno l’accesso alla finale.

All Together Now: i 20 semifinalisti

Dalla prima puntata di All Together Now, passano in semifinale: Rosy Messina, Veronica Liberati (concorrente de Ti Lascio una Canzone), Augusta Proces, Daria Biancardi (finalista di The Voice of Italy) e Antonio Gerardi.

Dalla seconda puntata di All Together Now passano in semifinale: Gregorio Rega (da The Voice of Italy), Samantha Discolpa (da Amici 2), Luca Di Stefano, Matteo Bigazzi e Federica Benci.

Dalla terza puntata di All Together Now passano in semifinale: Manuel Colecchia, Tania Frison, Desirié Bert (da The Voice of Italy), Dennis Fantina (ex di Notti sul Ghiaccio e The Voice of Italy, vincitore di Amici 1) e Letizia Chimienti.

Dalla quarta puntata di All Together Now passano in semifinale: Carlo Paradisone, Antonio Toni, Samuele Di Nicolò, Anna Faragon ed Erica Loi.

All Together Now: i finalisti

Ma se i 20 concorrenti citati nel paragrafo precedente si sfideranno nella prossima puntata in dei duetti testa a testa, non hanno nulla da temere le due finaliste che si sono “laureate” campionesse proprio nel corso di questo quarta appuntamento con All Together Now: sono Martina Maggi e Alessandra Procacci.

In attesa di sapere chi e quanti saranno i finalisti definitivi, c’è da dire che All Together Now non sta convincendo il pubblico da casa: pochissime interazioni social nel corso della messa in onda e dati Auditel dalle proiezioni davvero catastrofiche, visto che dalla prima alla terza puntata c’è stato un ingente crollo di 4 punti percentuali in share e un calo di 800 mila spettatori. Quali saranno le sorti di questo talent / game musicale?

