Dennis Fantina di Amici 1 vince a All Together Now: ecco i nuovi semifinalisti

Una piccola sorpresa nella terza puntata di All Together Now: il talent show (spacciato per game) musicale condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione speciale del rapper J-Ax. Fra i concorrenti della puntata del 30 maggio abbiamo visto esibirsi anche Dennis Fantina: lo storico vincitore della prima edizione di Amici di Maria De Filippi (che all’epoca si chiamava ancora Saranno Famosi).

Il 42enne di origini triestine si è esibito con il brano “All night long” di Lionel Richie. L’esibizione ha subito registrato un ottimo riscontro da parte dei 100 giudici del muro: il suo punteggio è stato 91. La cifra comunque non è bastata: il concorrente ha dovuto disputare uno spareggio. Ma, a margine della sua prima esibizione, i giudici si incuriosiscono alla vita di Dennis Fantina…

Dennis Fantina di Amici 1 vince a All Together Now

Il muro si è subito diviso fra difensori ed oppositori di Dennis Fantina ad All Together Now. A prendere la parola nel pre-esibizione è stata Mietta: “È uno dei più bravi. Tu può stare qui. Mi girano le palline quando qualcuno è bravo, non dovrebbe stare qui…”.

In un altro angolo del muro, anche Silvia Mezzanotte concorda con Mietta e aggiunge una verità molto importante: all’epoca di Saranno Famosi i cantanti provenienti dai talent non erano così stimati e persino el case discografiche snobbavano questo fenomeno.

Fra i contrari c’è anche il vocal coach Genise che – ovviamente – non si è acceso nella fase di voto: “Certo, ci vogliono le palle per venire qua e raccontare la tua storia. Ed è vero che questo potrebbe essere per te un altro treno. Però credo che forse sia giusto che chi fa questo mestiere sia anche quanto cuore ci metta e possa trovare altre alternative. Io ho sognato di partire a Sanremo, ho avuto vicissitudini personali e ho deciso di lavorare nelle retrovie… Anche di insegnare”.

Dennis Fantina ribatte sostenendo di non avere i titoli per poter insegnare canto. La discussione viene interrotta proprio dallo spareggio che Dennis sostiene contro Francesca: una ragazza appassionata di sigle di cartoni animati giapponesi (in studio era vestita da Incantevole Creamy). L’ex Amico di Maria ha superato questo spareggio ed è fra i 15 semifinalisti già selezionati.

Con Dennis Fantina vanno in finale anche Manuel Colecchia, Letizia Chimenti e Tania Frison.

Dennis Fantina di Amici 1 vince a All Together Now: ecco i nuovi semifinalisti ultima modifica: da