Temptation Island 2019, anticipazioni quinta puntata: Ilaria e Katia in lacrime. Nicola bacia la single?

Lunedì 22 luglio andrà in onda una nuova puntata di Temptation Island in prima serata su Canale 5. Sarà il penultimo appuntamento di questa stagione che sta regalando molte emozioni al pubblico da casa. Ma cosa succederà in questa nuova e imperdibile puntata del viaggio nei sentimenti? Oramai sono rimaste solo tre coppie: Katia e Vittorio, Ilaria e Massimo e Sabrina e Nicola. Nella quinta puntata di Temptation Island fidanzate e fidanzati assisteranno all’ultimo falò prima dell’attesissimo confronto finale con il partner. Ma andiamo a vedere subito qualche anticipazione di quello che vedremo nella penultima puntata con Filippo Bisciglia!

Penultima puntata Temptation Island, Ilaria e Katia in lacrime: la prima troppo vicina a Javier, la fotonica sempre più lontana dal suo Vittorio

Come abbiamo avuto modo di vedere nelle precedenti puntate, Ilaria è sempre più vicina al single Javier mandando il suo fidanzato Massimo su tutte le furie. Eppure la ragazza nella prossima puntata scoppierà in lacrime durante il falò. Avrà visto un comportamento di Massimo che non le è piaciuto? Certo è che la sua vicinanza al single Javier si farà notare anche in questo penultimo appuntamento con Temptation Island. Altra coppia protagonista di questa edizione è quella formata da Katia e Vittorio. Quest’ultimo ormai si è svegliato, come voleva la sua fidanzata, ma forse si è svegliato un po’ troppo lasciando la fotonica senza parole. Vittorio sembra ormai molto vicino al bacio con la single Vanessa e Katia è sempre più convinta che il suo fidanzato non sia innamorato di lei. Durante il falò, Katia vedrà un filmato di Vittorio che la farà piangere. Che cosa avrà fatto Vittorio, sarà davvero arrivato al bacio? E come reagirà la nostra fotonica?

Anticipazioni Temptation Island 2019: Nicola bacia la single, lui e Sabrina usciranno separati?

L’ultima coppia è quella formata da Nicola e Sabrina. Lei ha instaurato un rapporto con il single Giulio, lasciando il suo fidanzato Nicola sconcertato. Eppure, nell’ultima puntata andata in onda, Nicola ha cambiato atteggiamento avvicinandosi ad una delle ragazze single. Secondo Sabrina si tratta di una ripicca ma nel video promo della prossima puntata sembra proprio che Nicola bacerà la sua tentatrice. A questo punto come reagirà Sabrina? Farà un passo indietro dalla conoscenza con Giulio o si lascerà andare?