Amici Celebrities news: sono 8 i concorrenti ufficiali, ecco i nomi (VIDEO)

Continuano ad arrivare via social le news sulla prima edizione di Amici Celebrities. Per mesi abbiamo pensato che si sarebbe chiamato Amici VIP il nuovo programma di Maria de Filippi e invece la regina di Mediaset ha stupito tutti scegliendo un altro titolo per il talent che vederà dei veri vip protagonisti! E dopo i primi 4 nomi ecco che arrivano anche altre conferme ufficiali del cast di questa prima edizione. Si aggiungono a Joe Bastianich, Laura Torrisi, Ciro Ferrara ed Emanuele Filiberto altre 4 star. E a grande sorpresa, un pupillo di Maria! Tra i concorrenti di Amici Celebrities infatti ci sarà anche Filippo Bisciglia fresco fresco di successo al timone di Temptation Island. Filippo, che ha mosso i primi passi in tv in un reality, il Grande Fratello, ha poi avuto grandissimo successo in un altro talent, Tale e quale show, dove ha già dimostrato le sue grandi doti canore.

Ma vediamo chi sono gli altri tre concorrenti che sono stati presentati nel video pubblicato pochi minuti fa. A proposito di Filippo Bisciglia c’è una signorina che ha qualcosa a che fare con lui…

AMICI CELEBRITIES ECCO IL CAST: LE ULTIME NEWS CON I PRIMI 8 NOMI

Dicevamo che nel cast di questa prima edizione di Amici Celebrities troveremo una donna legata a Filippo Bisciglia. E’ la sua compagna Pamela Camassa, modella, miss, aspirante cantante. Una bomba sexy e un grande talento con una voce davvero niente male. L’ultima volta in cui abbiamo visto Filippo e Pamela insieme erano gli anni della talpa. Il Bisciglia, con il suo carattere fumantino, era andato a riprendersi Pamela, non riuscendo a vederla per volere della produzione. Ricordate? Questa volta saranno vicini di sala prove, non dovrebbero esserci di questi problemi! In questa edizione di Amici però Pamela potrebbe sorprenderci e darsi alla danza, almeno questo si intuisce dal video promo che è stato pubblicato sui social oggi.

E dal Grande Fratello arriva anche Raniero Monaco di Lapio, che di strada ne ha fatta da quando è uscito dalla casa diventando un attore di punta delle fiction italiane. Lo vedremo alle prese con il ballo? Non sarebbe la prima volta visto che in passato, nel 2009, ha già partecipato a un talent danzerino.

Francesca Manzini è un nome che invece era circolato nelle ultime settimane. L’imitatrice farà parte del cast di Amici Celebrities: sarà anche lei una ballerina provetta?

Per quanto riguarda la data di messa in onda al momento non ci sono notizie. Sappiamo però che il talent è stato registrato e sarò in onda sempre in modalità registrazione. La prima puntata, secondo le ultime indiscrezioni, vedrebbe Maria de Filippi al timone.