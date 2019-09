Amici Celebrities news: altri 4 VIP nel cast, ecco chi sono (VIDEO)

Dovrebbe andare in onda al martedì sera e partire a breve la prima edizione di Amici Celebrites. Sappiamo pochissimo del nuovo programma di Maria de Filippi ma possiamo dirvi che il cast è davvero ricchissimo. E agli 8 nomi che conoscevamo fino a questo momento, se ne aggiungono altri 4. Altri 4 vip che entrano a far parte della squadra di questa prima edizione di Amici Celebrities. Non ci resta che scoprire insieme chi sono.

AMICI CELEBRITIES ANTICIPAZIONI E NEWS: ARRIVANO ALTRI 4 VIP MOLTO FAMOSI

Iniziamo da Chiara Giordano, il suo nome era circolato nelle ultime ore per cui non giunge come una clamorosa novità. A giudicare da quello che si vede dal video, Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova che probabilmente vuole anche togliersi questa etichetta di dosso, dovrebbe cimentarsi con il ballo.

Il secondo nome è quello di Martin Castrogiovanni che ormai fa parte della squadra di Maria de Filippi. La conduttrice lo ha voluto anche per Amici Celebrities e immaginiamo che farà parte della squadra della danza visto che in passato ha già partecipato a Ballando con le stelle, per cui i fondamenti, ci sono. Non a caso nelle prove lo vediamo ballare con Francesca Tocca, ballerina di latino.

Altro nome di cui si era scritto e parlato moltissimo è quello di Cristina Donadio. L’amatissima attrice che in Gomorra veste i panni di Chanel è pronta a mettersi in gioco con Amici Celebrities probabilmente nel canto.

E chiudiamo con un altro attore, Massimiliano Varrese che sarà uno dei protagonisti della prima edizione di Amici Celebrities. Non ci resta che aspettare la prima puntate e le ultime anticipazioni perchè pare che il cast, non sia ancora al completo. Secondo indiscrezioni infatti, mancherebbe una star internazionale, chi sarà?

Queste le ultime notizie su Amici Celebrities: continuate a seguirci per essere sempre informati sulle novità di questa prima edizione del programma di Canale 5.