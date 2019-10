Amici Celebrities: eletti i 4 finalisti, fuori a sorpresa anche Laura Torrisi

Dopo cinque puntate e quattro regolamento diversi a sera, ad Amici Celebrities sono stati finalmente eletti i quattro finalisti VIP che accedono al prossimo appuntamento e si contenderanno la vittoria finale. I concorrenti rimasti in gara erano sei: Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Ciro Ferrara, Massimilianno Varrese, Laura Torrisi e il principe Emanuele Filiberto di Savoia.

Sotto la co-conduzione di Michelle Hunziker e Maria De Filippi (che ufficialmente doveva essere solo quarto giudice ospite), i concorrenti in gara hanno dovuto prendere parte a ben cinque manche di gara diverse: alcune eliminatorie, altre in grado di assegnare direttamente un posto in finale. Scopriamo com’è andata.

La prima manche è stata in positivo e ha assegnato il primo dei quattro posti in finale. Tutti si sono esibiti al fianco di un ex concorrente di Amici: Filippo Bisciglia ha cantato con Stash dei The Kolors, Pamela Camassa si è esibita con Irama, Ciro Ferrara con Giordana, Laura Torrisi con Alberto Urso, Emanuele Filiberto di Savoia con Diana Del Bufalo e Massimiliano Varrese ha ballato assieme ad Andreas e Sebastian. Il voto della giuria mixato a quello del televoto da casa ha eletto il primo finalista: è Filippo Bisciglia.

Seconda manche è stata in negativo. La classifica finale – voto della giuria mixato a quello dei quattro tutor – ha decretato la prima eliminazione della serata. Incredibilmente ad abbandonare il programma è stata Laura Torrisi.

Nella terza manche si torna ad eleggere un nuovo finalista: Pamela Camassa. La gara continua con una quarta manche: anche qui la giuria vota per eleggere un altro finalista, ovvero Ciro Ferrara.

Nella quinta ed ultima manche, i due concorrenti rimasti in gara si sono giocati il tutto per tutto per conquistare il quarto ed ultimo posto rimasto disponibile in finale: a sfidarsi sono stati Emanuele Filiberto e Massimiliano Varrese. Dopo vari cavalli di battaglia ed una inaspettata prova d’improvvisazione (cantare con Ornella Vanoni il brano “Imparare ad Amarsi”), il voto della giuria misto a quelli dei Tutor e a quelli dei tre finalisti ha decretato l’ultimo finalista: Massimiliano Varrese. Fuori Emanuele Filiberto di Savoia.